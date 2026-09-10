Por: El Espectador

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En el corazón de la gastronomía colombiana, destaca una receta que logra mezclar tradición, sabor y una fuerte conexión con el Caribe: la cazuela de mariscos. En apenas 45 minutos, es posible llevar a la mesa un plato que representa no solo la riqueza de los frutos del mar, sino también el mestizaje de culturas que caracteriza a esta región del país. Esta preparación, pensada para cuatro personas, se construye a partir de una base cargada de sabor y color gracias al aceite de achiote, cebolla, pimentón rojo, tomates maduros, cebolla larga, ají dulce y un toque de pimienta dulce; todo se sofríe y luego se licúa hasta obtener una mezcla homogénea, como describe El Espectador en su reseña gastronómica.

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La cazuela adquiere su carácter definitivo cuando se suman los protagonistas: 500 gramos de mezcla de mariscos frescos, junto con calamar (o pota), langostinos, camarones y almejas. Cada ingrediente se incorpora en su punto justo, evitando sobrecocerlos para mantener jugosidad y textura. La sazón se refuerza con paprika, sal y, sobre todo, leche de coco, cuyo aporte cremoso es el secreto de este plato y el elemento esencial que, de acuerdo con El Espectador, "permite que la cazuela quede con una textura cremosa que se mezcla de una forma única con los langostinos, almejas y camarones". Servirse caliente, acompañado de arroz blanco, patacones o arepa, resalta aún más el vínculo con la tradición Caribe.

El origen de este emblemático plato colombiano es motivo de debate. Según El Espectador, aunque se ha sugerido que la cazuela nació en Cataluña, región reconocida por su abundancia de mariscos, algunos expertos defienden su procedencia chilena. Sin embargo, lo que sí se puede afirmar es que, más allá de su posible punto de partida, en Colombia la cazuela de mariscos halló su lugar propio y se transformó en una de las recetas más reconocidas y elaboradas del país, especialmente en la costa Caribe.

En suma, la cazuela de mariscos es más que una simple receta: es el reflejo de la diversidad y creatividad culinaria de la región, donde cada ingrediente ocupa un papel fundamental y la leche de coco significa el sello inconfundible de la cocina caribeña.

¿Cómo se prepara la cazuela de mariscos según la tradición colombiana?

Preparar una cazuela de mariscos a la manera tradicional colombiana implica realizar un sofrito con aceite de achiote, cebolla, pimentón, tomates, cebolla larga, ajo, ají y especias. Esta base se licúa, se integra con mariscos frescos como calamar, langostinos, camarones y almejas, y finalmente se enriquece con leche de coco y paprika, logrando una textura cremosa característica de la región Caribe.

¿Cuál es el secreto de la textura de la cazuela de mariscos caribeña?

El elemento clave para obtener la textura cremosa y distintiva de la cazuela de mariscos de la costa Caribe colombiana es la leche de coco, que al mezclarse con los mariscos crea un sabor único y suave. ¿Qué significa “leche de coco”? Es el líquido extraído al mezclar y exprimir la pulpa rallada del coco, un ingrediente esencial para muchas recetas del litoral colombiano.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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