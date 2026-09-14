Por: Portal Bogotá

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El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) presentó el pronóstico del clima para este martes 15 de septiembre de 2026 en Bogotá, una información clave para quienes desean planear su jornada y evitar contratiempos relacionados con el tiempo. De acuerdo con el reporte oficial de IDIGER, durante la madrugada se prevé tiempo seco, aunque se advierte que no se descartan lloviznas localizadas en el sur de la ciudad. Así mismo, la temperatura mínima podría aproximarse a los 10 °C. En cuanto a la mañana, el pronóstico señala que seguirán predominando las condiciones secas, pero el cielo estará entre parcial y mayormente nublado sobre el Distrito.

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Para quienes buscan mantenerse informados sobre las condiciones climáticas en tiempo real, el Sistema Alerta Bogotá (SAB) es una herramienta valiosa, pues actualiza e informa sobre el estado del clima en diferentes zonas, permitiendo a los ciudadanos adaptar sus actividades cotidianas. Según la publicación oficial, se puede aprovechar el pronóstico usando tanto los reportes del SAB como los mapas interactivos disponibles en línea.

Consultar el pronóstico de lluvias en Bogotá es una tarea sencilla y accesible desde cualquier dispositivo móvil o computador. Para hacerlo, basta con ingresar al portal web mapas.bogota.gov.co, seleccionar en la barra derecha el ícono de mapa y, en la sección de “Tipos de mapa”, localizar la opción “Otros mapas” para elegir el mapa de “Lluvias”. Allí es posible introducir la dirección de interés en el buscador y, una vez seleccionada, visualizar de inmediato el estado meteorológico de esa ubicación.

La información meteorológica del Distrito se encuentra constantemente actualizada a través del SAB, que puede consultarse en https://www.sab.gov.co/. Esta plataforma representa una alternativa moderna y precisa para quienes desean organizar sus actividades diarias considerando los cambios de clima, como lluvias repentinas o variaciones de temperatura.

¿Dónde consultar el pronóstico del clima actualizado en Bogotá?

El pronóstico oficial del clima para Bogotá puede consultarse en la página del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) y en la plataforma del Sistema Alerta Bogotá (SAB), en https://www.sab.gov.co/. Allí están disponibles reportes actualizados sobre lluvias, temperatura y recomendaciones de seguridad para el Distrito.

¿Cómo usar mapas interactivos para saber si está lloviendo en Bogotá?

Para saber si está lloviendo en una zona específica de Bogotá, usted puede acceder a mapas.bogota.gov.co. Debe seleccionar el ícono de mapa, buscar la sección de “Lluvias” en “Otros mapas” y digitar la dirección deseada. El sistema mostrará la información climática del área consultada en tiempo real, ayudándole a planificar sus actividades.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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