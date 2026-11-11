El colchón es uno de los elementos del hogar que más se utilizan a diario, pero también uno de los que suelen quedar fuera de las rutinas habituales de limpieza. Mientras las sábanas, las fundas y las cobijas se lavan con frecuencia, la superficie sobre la que se duerme puede pasar meses sin recibir mantenimiento.

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Con el uso diario, este elemento puede acumular polvo, sudor, células muertas de la piel, residuos y ácaros. Por esta razón, mantenerlo limpio no solo contribuye a la higiene de la habitación, sino que también ayuda a conservar sus materiales y prolongar su vida útil.

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¿Cada cuánto se debe limpiar el colchón?

De acuerdo con las recomendaciones de Sleep Foundation, lo ideal es realizar una limpieza general del colchón aproximadamente cada seis meses. Sin embargo, esta frecuencia puede cambiar dependiendo de las condiciones de uso y de si cuenta con un protector.

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También es importante hacer una limpieza puntual cuando se derraman líquidos, aparecen manchas o se identifica algún olor desagradable. En estos casos, actuar rápidamente ayuda a evitar que los residuos penetren en las fibras y sean más difíciles de retirar.

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Por otra parte, es recomendable lavar las sábanas y las fundas de las almohadas al menos una vez por semana. Si hay mascotas que duermen en la cama o la persona suda mucho durante la noche, puede ser necesario aumentar la frecuencia.

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¿Qué se necesita para limpiar un colchón?

Antes de comenzar, es importante revisar las instrucciones del fabricante, pues no todos los colchones están elaborados con los mismos materiales y algunos requieren cuidados especiales.

Para una limpieza general se pueden utilizar:

Aspiradora con accesorio para tapicería.

Paños limpios y secos.

Agua fría.

Detergente suave.

Bicarbonato de sodio.

Un limpiador específico para manchas, si es necesario.

No es recomendable utilizar productos abrasivos ni aplicar grandes cantidades de agua, especialmente en colchones de espuma viscoelástica, ya que la humedad puede quedar atrapada en su interior.

¿Cómo limpiar el colchón paso a paso?

1. Retirar toda la ropa de cama: el primer paso consiste en quitar sábanas, cobijas, protectores y fundas. Estos elementos deben lavarse siguiendo las indicaciones de sus etiquetas.

2. Aspirar toda la superficie: con ayuda de una aspiradora se debe retirar el polvo y los residuos acumulados. Es importante prestar atención a las costuras, los bordes y los laterales.

3. Tratar las manchas: si hay zonas sucias, se puede utilizar un paño ligeramente humedecido con una solución de agua y detergente suave. Lo recomendable es dar pequeños toques sobre la mancha, sin frotar demasiado ni empapar el material.

4. Utilizar bicarbonato de sodio: después de retirar las manchas y permitir que la superficie se seque, se puede distribuir una capa fina de bicarbonato. Este producto ayuda a absorber la humedad superficial y neutralizar olores.

5. Retirar los residuos: se debe dejar actuar el bicarbonato durante varias horas y luego aspirarlo completamente.

6. Limpiar la otra cara, si corresponde: algunos colchones permiten voltearse, mientras que otros están diseñados para utilizarse por un solo lado. Es necesario revisar las instrucciones del fabricante antes de hacerlo.

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¿Cómo evitar que el colchón se ensucie tan rápido?

Además de realizar una limpieza semestral, existen algunos hábitos que ayudan a conservarlo en mejores condiciones:

Utilizar un protector de colchón, preferiblemente lavable.

Cambiar las sábanas semanalmente.

Evitar comer o beber sobre la cama.

Mantener ventilada la habitación.

Limpiar rápidamente cualquier líquido que se derrame.

Seguir las recomendaciones del fabricante para rotarlo o voltearlo.

Un colchón limpio requiere mantenimiento constante y no solamente una jornada de aseo cuando aparecen manchas visibles. Incorporar estos cuidados a las rutinas del hogar permite reducir la acumulación de suciedad y conservar mejor uno de los elementos más importantes para el descanso.

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