pagar los electrodomésticos y dispositivos electrónicos después de utilizarlos es uno de los hábitos más comunes para ahorrar energía en el hogar. Sin embargo, lo que muchas personas desconocen es que algunos aparatos continúan consumiendo electricidad incluso cuando aparentemente están apagados.

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Este fenómeno se conoce como consumo fantasma o energía en modo de espera (standby). Ocurre porque determinados equipos necesitan mantenerse conectados para conservar funciones como relojes, temporizadores, pantallas, conexiones a internet o sistemas que reciben señales de controles remotos.

De acuerdo con el Departamento de Energía de Estados Unidos, algunos dispositivos consumen electricidad cuando parecen estar apagados, debido a que permanecen en modos de espera o de bajo consumo.

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¿Qué aparatos consumen energía aunque estén apagados?

No todos los electrodomésticos tienen el mismo comportamiento ni consumen la misma cantidad de electricidad. Sin embargo, existen varios dispositivos que pueden continuar utilizando energía cuando permanecen conectados a un tomacorriente.

1. Televisores

Algunos televisores continúan consumiendo electricidad cuando se apagan desde el control remoto. Esto ocurre porque mantienen funciones activas que permiten encenderlos rápidamente, recibir señales o permanecer conectados a internet.

2. Cargadores de celulares

Los cargadores pueden consumir energía cuando permanecen conectados al tomacorriente, incluso si no tienen un celular enchufado.

Aunque el consumo individual suele ser bajo, mantener varios cargadores conectados permanentemente puede sumar un gasto innecesario.

3. Consolas de videojuegos

Algunas consolas cuentan con modos de espera que permiten descargar actualizaciones, recibir notificaciones o reanudar rápidamente una partida.

Por esta razón, apagar el dispositivo no siempre significa que haya dejado de consumir electricidad.

4. Computadores y portátiles

Los computadores pueden continuar utilizando energía cuando están en suspensión o en determinados modos de espera. Esto permite mantener algunas funciones activas y facilitar el encendido posterior.

También es importante revisar los adaptadores de corriente, pues algunos siguen consumiendo electricidad mientras permanecen conectados.

5. Microondas

Aunque no se esté calentando ningún alimento, algunos microondas mantienen encendida la pantalla del reloj y otros componentes electrónicos.

Ese funcionamiento requiere electricidad mientras el aparato permanece conectado.

6. Cafeteras eléctricas

Algunos modelos cuentan con relojes digitales, temporizadores y funciones de programación que permanecen activas incluso cuando no se está preparando café.

Por eso, pueden registrar consumo en modo de espera.

7. Equipos de sonido y dispositivos de entretenimiento

Reproductores multimedia, equipos de sonido y algunos decodificadores pueden permanecer conectados a la corriente para recibir señales, mantener conexiones o ejecutar determinadas funciones.

El Gobierno de Canadá también identifica televisores, consolas, cafeteras y otros dispositivos como ejemplos de equipos que pueden generar consumo fantasma.

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¿Por qué los aparatos consumen energía si están apagados?

La explicación está en las funciones que algunos dispositivos necesitan mantener activas incluso cuando no están siendo utilizados.

Por ejemplo, un televisor inteligente puede permanecer conectado a internet para recibir actualizaciones, mientras que un microondas necesita alimentar su reloj digital.

En otros casos, los aparatos cuentan con sensores o sistemas que esperan una señal para encenderse rápidamente.

Por eso, es importante diferenciar entre apagar un dispositivo desde su control o botón y desconectarlo completamente de la corriente. En el primer caso, puede seguir consumiendo electricidad en modo de espera.

¿Cómo evitar el consumo fantasma en el hogar?

Reducir este tipo de consumo no requiere necesariamente cambiar todos los electrodomésticos. Algunos hábitos sencillos pueden ayudar a controlar la electricidad que utilizan los dispositivos cuando no están en funcionamiento.

Estas son algunas recomendaciones:

Desconectar los cargadores cuando no se estén utilizando.

Apagar las regletas o multitomas cuando los equipos conectados no se necesiten.

Desconectar aparatos que permanecen en espera durante periodos prolongados.

Utilizar regletas inteligentes que permitan interrumpir el suministro eléctrico a varios dispositivos.

Revisar las etiquetas y especificaciones de consumo energético de los electrodomésticos.

Activar las opciones de ahorro de energía disponibles en los equipos electrónicos.

Natural Resources Canada recomienda utilizar regletas avanzadas para controlar el suministro de electricidad de varios dispositivos y evitar que permanezcan consumiendo energía innecesariamente.

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¿Desconectar los electrodomésticos realmente ayuda a ahorrar electricidad?

Sí. Desconectar los aparatos que no necesitan permanecer conectados permite eliminar el consumo que generan mientras están en modo de espera.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que no todos los dispositivos consumen la misma cantidad de energía y que el ahorro dependerá del número de equipos, sus características y el tiempo que permanezcan conectados.

Por eso, una buena práctica consiste en identificar cuáles aparatos pueden desconectarse sin afectar su funcionamiento y cuáles necesitan permanecer enchufados.

Incorporar este hábito puede ayudar a controlar el consumo eléctrico del hogar y evitar gastos que pasan inadvertidos en la factura de energía.

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