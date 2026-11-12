Medirse después de varios años y descubrir que se ha perdido altura puede parecer una simple consecuencia de la edad y propios de la vejez, pero detrás de ese cambio hay transformaciones en los huesos, los músculos y la columna vertebral.

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Aunque suele ocurrir de manera gradual, la reducción puede acumular varios centímetros y, en algunos casos, advertir sobre problemas de salud que requieren atención.

La pérdida de estatura no afecta a todos por igual. Las mujeres pueden experimentar una disminución mayor que los hombres, especialmente por los cambios en la densidad de los huesos asociados con la menopausia. También influyen la condición física, la postura y el estado de las estructuras que sostienen el cuerpo.

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Un análisis del especialista en Ciencias de la Salud Christopher Anderson, de la Universidad Torrens de Australia, publicado en The Conversation y recogido por El Tiempo, explica por qué este fenómeno aparece con el envejecimiento y cuándo conviene prestarle atención.

¿Cuántos centímetros puede perder una persona con la edad?

Las mediciones realizadas durante un estudio de seguimiento muestran que la reducción de estatura se presenta tanto en hombres como en mujeres, aunque no necesariamente con la misma intensidad. Entre los 36 y los 69 años, los hombres perdieron en promedio cerca de 2 centímetros, mientras que en las mujeres la disminución fue de aproximadamente 2,4 centímetros.

El cambio suele pasar inadvertido porque no ocurre de un día para otro. Algunas personas comienzan a notar pequeñas diferencias desde los 30 años, pero la reducción se hace más evidente a partir de los 40 y puede avanzar con mayor rapidez en edades posteriores.

Estas cifras son promedios y no indican cuánto perderá cada individuo. La evolución depende de factores como la salud de los huesos, la fortaleza muscular y las condiciones de la columna.

¿Cuándo la reducción de estatura merece atención médica' (Getty)

¿Cuándo la reducción de estatura merece atención médica’ (Creadas con IA de Chat GPT)

Los cambios internos que modifican la estatura de una persona

La estatura depende de varias estructuras que trabajan juntas para sostener el cuerpo. Una de las más importantes es la columna vertebral, formada por vértebras separadas por discos que amortiguan los movimientos y conservan el espacio entre los huesos.

Con el envejecimiento, esos discos pierden agua y se modifican. Al reducirse su grosor, disminuye también la distancia entre algunas vértebras. El efecto puede parecer pequeño en cada segmento, pero al acumularse a lo largo de la espalda, termina reflejándose en la altura.

También influye la pérdida de fuerza en los músculos que sostienen el tronco. Cuando estos tejidos se debilitan y los ligamentos pierden tensión, mantener la postura erguida puede resultar más difícil. La curvatura de la espalda puede acentuarse y hacer que la persona mida menos al estar de pie.

A estos cambios se suma la pérdida de densidad ósea. Desde la adultez, el organismo puede empezar a eliminar tejido óseo a un ritmo mayor del que lo repone. Si ese deterioro avanza y aparece osteoporosis, las vértebras se vuelven más frágiles y pueden comprimirse o deformarse, reduciendo la altura de la columna.

Este proceso puede ser más marcado en las mujeres después de la menopausia, etapa en la que la disminución de estrógenos acelera la pérdida de masa ósea.

¿Cuándo la reducción de estatura merece atención médica’?

Perder un poco de altura con los años puede ser parte del envejecimiento, pero una disminución considerable no debería atribuirse automáticamente a la edad. La guía australiana sobre osteoporosis citada en el análisis de Anderson señala que una pérdida de 3 centímetros o más amerita una evaluación médica y una radiografía para descartar fracturas o deformaciones en las vértebras.

La recomendación cobra importancia porque una investigación canadiense encontró que las personas que habían perdido al menos 3 centímetros tenían más del doble de riesgo de sufrir una fractura posteriormente. Otros estudios también han relacionado una mayor reducción de estatura con menor fuerza muscular y señales de fragilidad.

Por eso, conviene prestar atención si la pérdida de altura aparece acompañada de dolor de espalda reciente, una postura cada vez más encorvada o cambios notorios al caminar y mantenerse de pie.

¿Qué se puede hacer para cuidar los huesos y la postura?

Aunque no es posible impedir por completo los cambios naturales de la columna, mantener la fuerza muscular y trabajar el equilibrio puede ayudar a conservar la postura y reducir parte de la pérdida de altura. Los ejercicios específicos también pueden contribuir a disminuir el ritmo de deterioro de las vértebras.

El seguimiento de la estatura es otra medida sencilla. Para comparar los resultados, se recomienda medirse sin zapatos, utilizar el mismo instrumento y hacerlo, en lo posible, a una hora similar del día. Una cifra recordada de muchos años atrás no siempre sirve como referencia precisa.

Si la diferencia alcanza los 3 centímetros o aparece junto con dolor de espalda o cambios importantes en la postura, lo indicado es consultar con un profesional de salud. Detectar a tiempo una posible fractura vertebral o una pérdida importante de densidad ósea permite evaluar qué atención necesita cada persona.

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