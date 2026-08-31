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La Alcaldía de Cali, encabezada por Alejandro Eder, ha tomado una decisión clave en el proceso de reconstrucción y reactivación económica de la ciudad tras la emergencia reciente. El 31 de agosto de 2026, la administración distrital anunció la disponibilidad de una cuantiosa partida presupuestal destinada a atender los daños sufridos por los negocios locales, en particular aquellos que han visto comprometido su funcionamiento. Según datos oficiales obtenidos por las autoridades locales, cerca de 3.300 establecimientos han notificado algún grado de afectación. Esta cifra cubre todo tipo de actividades: comercio, industria, oficinas profesionales y consultorios médicos, lo que da cuenta del impacto transversal que ha tenido la situación en el tejido productivo de la ciudad.

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Uno de los sectores más afectados es la Comuna 19, reconocida por reunir un importante clúster de servicios de salud en Cali. En esta zona, numerosos consultorios de distintas especialidades, incluyendo medicina y odontología, enfrentan daños tanto en su infraestructura como en su capacidad operativa. Además, varias instituciones hospitalarias del sector sufrieron deterioros adicionales, lo que ha incrementado la urgencia y la prioridad para su intervención dentro del plan de ayuda anunciado.

Para consolidar el diagnóstico de la emergencia, la Alcaldía continúa un barrido de información que se traducirá en una base de datos precisa sobre las pérdidas y necesidades reales a atender. En ese contexto, el alcalde Eder declaró públicamente: “Nosotros ya estamos terminando de hacer todo ese censo, y voy a poner a disposición unos recursos de la Alcaldía, que serán entre 10 y 15 mil millones de pesos, para que apoyemos directamente a estos negocios que fueron afectados”. Esta declaración, reportada por las fuentes oficiales del Distrito, fija la ruta del acompañamiento para los empresarios y pequeños comerciantes que requieren apalancamiento financiero para reabrir y estabilizar sus operaciones.

El apoyo económico se integra en un plan amplio de recuperación que también contempla la atención a familias damnificadas, la rehabilitación de infraestructura y la normalización de los servicios públicos en la ciudad, según lo ha expresado la administración distrital. Es fundamental que los afectados formalicen su registro en el censo técnico, pues solo así serán considerados dentro de los auxilios económicos. La administración se ha comprometido a mantener abiertos canales oficiales de comunicación para garantizar que ningún negocio o consultorio quede rezagado en el proceso de reactivación tras la crisis reciente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuánto dinero destinará la Alcaldía de Cali para la reactivación económica tras el sismo?

De acuerdo con la declaración del alcalde Alejandro Eder, la Alcaldía de Cali asignará entre 10.000 y 15.000 millones de pesos para apoyar directamente a los negocios afectados por el reciente sismo, sumándose a una estrategia de recuperación integral que involucra tanto al sector productivo como a los servicios públicos y las familias damnificadas.

¿Quiénes pueden acceder a los subsidios que ofrece la Alcaldía de Cali tras la emergencia?

Los propietarios de establecimientos comerciales, consultorios médicos, fábricas y otros espacios productivos que hayan reportado daños podrán acceder a los subsidios, siempre que participen en el censo oficial y superen la verificación técnica de daños. El proceso es gestionado de manera directa por la Administración Distrital, que recomienda estar atentos a sus canales institucionales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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