Por: Noticiero 90 minutos

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El reciente terremoto ocurrido el 10 de agosto en el occidente de Colombia dejó consecuencias que van más allá de los daños materiales y las víctimas reportadas. Uno de los escenarios afectados fue el cementerio Las Palmas de Roldanillo, donde el colapso del muro perimetral dejó a la vista estructuras óseas y prendas de vestir que, según la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), podrían estar relacionadas con personas que aún permanecen desaparecidas en la región. Esta situación despertó el interés de las autoridades encargadas de la búsqueda e identificación de ciudadanos en paradero desconocido, quienes procedieron a tomar medidas urgentes.

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De acuerdo con la información proporcionada, la UBPD en el Valle del Cauca se puso en contacto con la administración del cementerio tan pronto tuvo conocimiento de la emergencia. El personal de la Unidad brindó asesoría técnica al sepulturero para proteger los elementos expuestos. Posteriormente, el 13 de agosto, un grupo especializado de la UBPD se desplazó hasta Las Palmas de Roldanillo para salvaguardar las estructuras óseas y recopilar los objetos reportados por el párroco responsable del lugar. Este equipo embaló cuidadosamente dos grupos de estructuras óseas y nueve bolsas con elementos asociados, incluyendo prendas camufladas, botas y otros depósitos que podrían ser de utilidad para esclarecer casos de desaparición.

Todos los restos y elementos fueron trasladados de forma segura a una bóveda designada en el Cementerio Central de Roldanillo, con la restricción impuesta de "prohibido exhumar o alterar - UBPD", indicando que la protección del material es prioritaria mientras avanzan las investigaciones. Según lo reportado, a partir del 24 de agosto un equipo completo de la Unidad retornó al camposanto para verificar los hallazgos y adelantar más labores de recuperación. Durante esta intervención, la UBPD aplicó técnicas especializadas de toma de muestras genéticas a las estructuras óseas para iniciar su cotejo en la base de datos CODIS —el Sistema de Índice Combinado de ADN, administrado por el Instituto de Medicina Legal— con el propósito de identificar posibles coincidencias con personas desaparecidas.

Adicionalmente, se adelantaron acciones humanitarias en la zona suroccidental del cementerio, donde, de acuerdo con los registros, podrían encontrarse cuerpos no identificados y otros aún no reclamados. En cinco días de misión, la Unidad intervino 11 nuevos puntos y recuperó 11 cuerpos con indicios de muertes asociadas a desaparición. Esta labor humanitaria incluyó la presencia de la Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada, con el apoyo del Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, la Defensoría del Pueblo y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía.

¿Por qué hallaron restos óseos tras el terremoto en el cementerio de Roldanillo?

El hallazgo de restos óseos en el cementerio de Roldanillo se dio luego de que el terremoto del 10 de agosto ocasionó el colapso parcial de un muro. Esto dejó expuestas estructuras óseas y prendas de vestir, lo que llevó a la intervención de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) para proteger y analizar los restos.

¿Qué es el banco de datos genéticos CODIS y para qué se utiliza en estos casos?

El sistema CODIS, por sus siglas en inglés "Combined DNA Index System", es un banco de datos genéticos administrado por el Instituto de Medicina Legal. En este contexto, sirve para comparar muestras de ADN extraídas de restos óseos con las de personas reportadas como desaparecidas, ayudando en los procesos de identificación forense y búsqueda humanitaria.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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