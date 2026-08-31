Por: VALORA ANALITIK

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El aval que le dio la Corte Constitucional a la reforma pensional en Colombia tiene consecuencias para miles de pensionados sobre el monto de la mesada que reciben.

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Las modificaciones sobre estas mesadas, correspondientes a los pensionados con mayores ingresos, buscan mantener el enfoque solidario del sistema de jubilaciones.

(Lea también: Sonríen hombres y mujeres con estas semanas cotizadas porque no les aplicará reforma pensional)

La reforma pensional en Colombia genera nuevos descuentos en las mesadas para completar los recursos necesarios del fondo de solidaridad, mediante el cual se entregan subsidios a los adultos mayores de menores ingresos.

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¿A cuáles pensionados les harán más descuentos en las mesadas por la reforma pensional en Colombia?

Se trata del artículo 26 de la nueva norma, que regula los descuentos o contribuciones adicionales con destino a la Subcuenta de Subsistencia.

Descuento del 1 %: para los pensionados que devenguen una mesada superior a diez (10) y hasta veinte (20) salarios mínimos mensuales legales vigentes

Descuento del 2 %: para los pensionados que devenguen una mesada superior a veinte (20) salarios mínimos

(Recomendado: Por la reforma pensional en Colombia, millones de trabajadores deberán cotizar más semanas para jubilarse)

La reforma pensional en Colombia, avalada en este punto, establece que estos aportes adicionales se deducen directamente para financiar los subsidios de los adultos mayores y reducir sustancialmente los niveles de pobreza.

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