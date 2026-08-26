La Corte Constitucional también avaló el régimen de la reforma pensional en Colombia, el cual determina a qué personas aplica y cuáles no lo avalado por el proyecto de ley.
Habrá que esperar a que se regulen los plazos de este régimen de transición, pero si se toma la decisión anterior, las condiciones aplicarían para las personas que a la entrada en vigencia del nuevo sistema (1 de abril de 2027), cumplan con un número determinado de semanas cotizadas.
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La reforma pensional en Colombia, hay que recordar, elimina la competencia entre sistemas vigentes llevando a que todas las personas cotizantes hagan aportes en Colpensiones, hasta los 2,3 primeros salarios mínimos.
¿A quiénes no les aplica la reforma pensional en Colombia?
- Mujeres: Aquellas que cuenten con 750 semanas o más cotizadas en el sistema
- Hombres: Aquellos que cuenten con 900 semanas o más cotizadas en el sistema
Estos trabajadores se jubilan bajo los requisitos vigentes previos: edad de 57 años para mujeres y 62 para hombres, con 1.300 semanas en Colpensiones o por capital acumulado en fondos privados.
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También quiere decir, con esta reforma pensional en Colombia, que estas personas seguirán haciendo sus aportes tal y como viene pasando y en los porcentajes previamente determinados.
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