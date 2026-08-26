La reforma pensional en Colombia fue aprobada, pero algunos de sus artículos deberán ser revisados nuevamente por el Congreso. Entre estos se encuentra el artículo 36, que establece un beneficio para las mujeres que lleguen a la edad de pensión, pero no cuenten con las semanas suficientes para pensionarse dentro del componente de Prima Media.

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La disposición plantea que las mujeres puedan descontar 50 semanas del requisito por cada hijo nacido vivo o adoptado, hasta un máximo de tres hijos.

Esto permitiría reducir hasta 150 semanas del requisito total. Sin embargo, existe un límite: en ningún caso las semanas exigidas podrían disminuir a menos de 850.

El beneficio tampoco sería automático. Para acceder a esta posibilidad, la mujer tendría que haber agotado previamente el sistema actuarial de equivalencias cuando tenga recursos en el componente de ahorro individual y, aun así, no alcance las semanas necesarias para obtener la pensión.

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Además, las semanas descontadas mediante este mecanismo tendrían un alcance específico.

Solo servirían para cumplir el requisito mínimo de semanas necesario para acceder a la pensión y no podrían utilizarse posteriormente para aumentar la tasa de reemplazo, es decir, el porcentaje sobre el ingreso que determina el valor de la mesada pensional.

El artículo busca reconocer las dificultades que pueden enfrentar las mujeres para completar sus semanas de cotización debido, entre otros factores, a las responsabilidades asociadas con la crianza de los hijos.

Sin embargo, como este y otros artículos deberán ser revisados por el Congreso, sus condiciones podrían modificarse durante el nuevo trámite legislativo. La reforma, en términos generales, sí fue aprobada; la revisión se concentra en las disposiciones que quedaron sujetas a este nuevo análisis.

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