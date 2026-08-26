La Corte Constitucional declaró exequible más del 90 % de la reforma pensional aprobada en 2024, aunque ordenó devolver nueve disposiciones a la Cámara de Representantes para que se subsane su trámite.

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El Congreso tendrá 30 días hábiles para corregir los puntos señalados y posteriormente la Corte deberá revisarlos nuevamente.

Entre los principales cambios que permanecen en la reforma está el sistema de pilares y el esquema de cotización según el nivel de ingresos.

Los aportes correspondientes hasta 2,3 salarios mínimos irán a Colpensiones, mientras que el excedente será administrado por las Administradoras del Componente Complementario de Ahorro Individual (Accai). También se mantienen el pilar semicontributivo y el componente de ahorro individual.

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Los nueve apartados devueltos incluyen disposiciones sobre la propiedad de los ahorros individuales, la conformación de la pensión integral, las inversiones, las comisiones de las AFP, los beneficios para mujeres con hijos, los fondos generacionales, las pensiones exentas de impuesto de renta, la administración del Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo por parte del Banco de la República y el régimen diferencial para comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas.

Entre los beneficios está la posibilidad de que las mujeres descuenten 50 semanas por cada hijo nacido vivo o adoptado, hasta un máximo de tres hijos, aunque el requisito no podrá reducirse por debajo de 850 semanas.

Además, las pensiones estarán exentas del impuesto de renta hasta 1.000 UVT, equivalentes a $52,3 millones según el texto.

Las disposiciones declaradas exequibles tienen como fecha prevista de entrada en vigencia el 1 de abril de 2027. Asofondos señaló que, con la decisión, Colombia ya cuenta con una reforma pensional, aunque nueve artículos todavía deberán superar el trámite de subsanación en el Congreso.

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