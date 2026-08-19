Por: El Espectador

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El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá dio un nuevo giro al proceso legal que enfrenta Luis Fernando Velasco Chávez, exministro del Interior, al legalizar su captura por posibles hechos de corrupción ligados a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). La decisión más reciente implica que, a diferencia de una detención en centro carcelario, Velasco permanecerá bajo detención domiciliaria mientras se avanza la investigación, una medida adoptada tras la intervención de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.

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De acuerdo con información de El Espectador, la Fiscalía sostiene que Luis Fernando Velasco podría haber direccionado contratos de la Ungrd, con el presunto fin de conseguir el respaldo de congresistas a reformas promovidas por el gobierno de Gustavo Petro, destacándose iniciativas sobre pensión y salud. Por estos hechos, el exministro afronta cargos de concierto para delinquir agravado, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos, este último aplicado de forma homogénea y sucesiva, según reporta el medio mencionado.

La legalización de la detención domiciliaria responde a un desarrollo particular del proceso. El pasado 6 de agosto, Velasco obtuvo la libertad mediante una tutela, al considerarse que habían vulnerado su derecho al debido proceso. Su defensa argumentó que, en diciembre de 2025, la magistrada encargada del caso aplicó una medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, pese a que la Fiscalía General de la Nación solo había pedido detención domiciliaria, situación que puso en entredicho la legalidad de la decisión judicial inicial.

Atendiendo la orden de la Corte Suprema de Justicia, la magistrada Diana Patricia Mojica Ortiz actuó conforme a derecho, imponiendo la detención preventiva en residencia y prohibiendo a Velasco la comunicación con otros investigados vinculados a los hechos de la Ungrd. Cabe recordar que este nuevo episodio sucede pocos días después de la excarcelación de Velasco, destacando la complejidad y dinamismo de su situación judicial.

En sus declaraciones tras la captura inicial en diciembre de 2025, Velasco manifestó sentirse respetado en sus derechos y afirmó haber actuado conforme a la ley, reiterando su sensación de inocencia frente a los señalamientos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Luis Fernando Velasco enfrenta detención domiciliaria en el caso Ungrd?

La medida de detención domiciliaria para el exministro Luis Fernando Velasco se impuso porque la Corte Suprema de Justicia consideró que la decisión previa de detenerlo en centro carcelario excedía lo solicitado por la Fiscalía, que únicamente pidió la detención en la residencia del exfuncionario. De acuerdo con El Espectador, la magistrada Diana Patricia Mojica Ortiz acató la decisión judicial y ordenó la detención preventiva en el domicilio de Velasco, prohibiéndole además comunicarse con otros investigados en el proceso.

¿Cuáles son los delitos que la Fiscalía imputa a Luis Fernando Velasco en el caso Ungrd?

Según información difundida por El Espectador, Luis Fernando Velasco es procesado por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos, este último en concurso homogéneo y sucesivo. Tales cargos están relacionados con el presunto direccionamiento de contratos de la Ungrd para buscar apoyo político a iniciativas del gobierno nacional en el Congreso.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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