Por: El Espectador

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Leonardo Huerta, quien recientemente fue candidato a la Vicepresidencia y apoyó abiertamente al presidente Abelardo de la Espriella durante la segunda vuelta presidencial, será el próximo director del Departamento de la Función Pública. Esta dependencia tiene como función principal supervisar la gestión y desempeño de las entidades estatales y de los servidores públicos, constituyéndose en un pilar fundamental dentro de la administración pública nacional. La llegada de Huerta se da en un contexto sensible para el departamento, ya que la anterior administración quedó marcada por el escándalo en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), donde César Manrique —entonces director— es hoy prófugo de la justicia por su presunta vinculación a una red de corrupción, situación ampliamente reportada por medios nacionales como El Espectador.

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Huerta, abogado de profesión, ha desempeñado cargos en el sector público por más de 20 años. Entre sus antecedentes figuran el haber sido defensor del Pueblo delegado para el derecho a la salud y secretario de Educación de Pereira. Además, se ha desempeñado como profesor universitario y cuenta con una sólida formación académica, pues es licenciado en Filosofía, tiene maestría en Derecho Administrativo, especializaciones en Derecho Probatorio, Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario (DIH), Derecho Administrativo y Derecho Constitucional, y está en proceso de obtener el título de doctor en Derecho.

Su nombramiento en el Departamento de la Función Pública ocurre después de su papel en la reciente contienda electoral, en la que, a pesar del apoyo de su fórmula vicepresidencial Claudia López a Iván Cepeda, Huerta se alineó con Abelardo de la Espriella. Sobre el actual vicepresidente, José Manuel Restrepo, quien continuará su agenda política tras el terremoto en Caldas, Huerta destacó su carácter y preparación en asuntos de Estado.

El Departamento que va a liderar debe, según se indica oficialmente, “fortalecer la gestión de las entidades públicas nacionales y territoriales, mejorar el desempeño de los servidores públicos al servicio del Estado, contribuir al cumplimiento de los compromisos del gobierno con el ciudadano y aumentar la confianza en la administración pública y en sus servidores”. Este organismo también dirige la coordinación de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), una entidad descentralizada de carácter universitario con impacto regional.

Actualmente, solo falta la oficialización del nombramiento de Huerta, en medio de un reacomodo de cargos estatales que también ha implicado movimientos en otras entidades, como la Unidad Nacional de Protección y el Departamento Nacional de Planeación, de acuerdo con reportes de El Espectador.

¿Cuáles son las funciones del Departamento de la Función Pública en Colombia?

El Departamento de la Función Pública tiene la responsabilidad de fortalecer la gestión de los organismos estatales a nivel nacional y territorial, mejorar el desempeño de los servidores públicos y contribuir al cumplimiento de los compromisos del gobierno con la ciudadanía. Además, se encarga de aumentar la confianza en la administración pública y coordina las labores de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), institución universitaria con presencia regional.

¿Qué experiencia tiene Leonardo Huerta para liderar el Departamento de la Función Pública?

Leonardo Huerta posee más de dos décadas de experiencia en el sector público, ha sido defensor del Pueblo delegado para el derecho a la salud y secretario de Educación de Pereira. Es abogado, licenciado en Filosofía, tiene maestría en Derecho Administrativo, varias especializaciones en ramas del Derecho y es candidato a doctor en Derecho, según lo informado por El Espectador.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.