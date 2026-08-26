La reforma pensional avanzará hacia su implementación luego de que la Corte Constitucional declarara exequible más del 90 % de su contenido.

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Andrés Velasco, presidente de Asofondos, señaló que el nuevo sistema mantiene su estructura general y comenzaría a aplicarse, según la interpretación del gremio, el 1 de abril de 2027.

La Corte devolvió nueve disposiciones a la Cámara de Representantes para que sean subsanadas. El Congreso tendrá un plazo máximo de 30 días para corregir los artículos observados, mientras que los demás elementos de la reforma continúan vigentes.

Entre los temas devueltos se encuentran disposiciones sobre la propiedad de las cuentas individuales de ahorro, la conformación de la Pensión Integral de Vejez, la inversión de los recursos administrados por las AFP y la comisión que recibirían estas entidades durante la transición.

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También fue revisado el artículo que contempla un beneficio para mujeres con hijos, que permitiría descontar 50 semanas de cotización por cada hijo, hasta un máximo de 150 semanas.

Otros artículos observados se relacionan con el uso de intermediarios para inversiones, el tratamiento tributario de las pensiones, la administración del Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo por parte del Banco de la República y un régimen diferencial para comunidades indígenas, afrocolombianas, raizales, palenqueras y campesinas.

Velasco destacó que los cuatro pilares del nuevo sistema —solidario, semicontributivo, contributivo y voluntario— permanecen como la base de la reforma aprobada por el Congreso en 2024. En el pilar contributivo, Colpensiones administrará el componente correspondiente hasta 2,3 salarios mínimos, mientras que las administradoras privadas manejarán el componente complementario.

Asofondos realizará un análisis detallado cuando se conozca el texto completo del fallo. Los próximos pasos dependerán de la actuación del Congreso frente a los nueve artículos devueltos, un trámite considerado clave para que el nuevo sistema pueda entrar en funcionamiento en abril de 2027.

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