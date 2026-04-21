La Asobancaria alertó sobre la existencia de un denominado “cartel de la insolvencia” en Colombia, una estructura que estaría utilizando de forma fraudulenta los mecanismos legales de insolvencia para evadir el pago de deudas de ciertas empresas.

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Según el gremio bancario, en los últimos dos años se ha registrado un aumento significativo de solicitudes con irregularidades, lo que evidencia posibles prácticas de mala fe.

Este esquema estaría conformado por abogados asesores y centros de conciliación que facilitan el acceso indebido al proceso mediante maniobras como la creación de deudas ficticias y el uso de prestanombres que figuran como acreedores de las empresas.

Incluso se han identificado personas que aparecen en múltiples procesos, algunas con antecedentes judiciales.

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Expertos advierten que estas prácticas pueden derivar en delitos como fraude procesal, falsedad en documento y concierto para delinquir, con consecuencias penales para los involucrados.

Además, el uso indebido de la insolvencia afecta la confianza en el sistema financiero, dificulta el acceso al crédito y eleva sus costos.

Finalmente, se hizo un llamado a las autoridades para reforzar los controles y a los ciudadanos para usar de forma responsable esta herramienta legal, diseñada únicamente para quienes enfrentan verdaderas dificultades económicas.

Qué es Asobancaria y cómo opera en Colombia

La Asobancaria es el gremio que representa a los bancos y a otras entidades del sistema financiero en Colombia. Su función principal es actuar como vocero del sector ante el Gobierno, los organismos de control y la opinión pública, promoviendo políticas que fortalezcan la estabilidad económica y el desarrollo financiero del país.

Asobancaria funciona como una organización privada que agrupa a diferentes entidades, como bancos comerciales, corporaciones financieras, compañías de financiamiento y algunas fintech.

A través de esta representación, analiza el comportamiento del sistema financiero, identifica riesgos y propone soluciones para mejorar su funcionamiento. También participa en la construcción de normas y regulaciones, aportando estudios técnicos y recomendaciones.

Además, el gremio impulsa iniciativas de educación financiera para que las personas comprendan mejor el uso de productos como créditos, ahorros e inversiones. Igualmente, promueve la inclusión financiera, buscando que más ciudadanos accedan a servicios bancarios formales.

En su operación diaria, Asobancaria coordina mesas de trabajo con sus afiliados, elabora informes económicos, organiza eventos como la Convención Bancaria y mantiene diálogo constante con autoridades como el Banco de la República y la Dian, influyendo en decisiones clave para el sector.

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