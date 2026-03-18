La salud en Colombia entró en una zona de turbulencia sin precedentes. Tras el hundimiento de la reforma en el Congreso y el reciente freno judicial a decretos clave, el Gobierno Nacional ha decidido mover sus fichas por la vía administrativa. La orden del presidente Gustavo Petro es tajante: liquidar todas las Entidades Promotoras de Salud (EPS) que no cumplan financieramente.

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La medida apunta directamente a gigantes que ya están intervenidos, como Famisanar, Coosalud, Asmet Salud, Emssanar, Savia Salud, SOS y Capresoca. En conjunto, estas entidades suman una población de 12 millones de afiliados que, de la noche a la mañana, entrarían en un proceso de reubicación masiva en un sistema que ya se encuentra al límite de su capacidad.

De acuerdo con el plan del Ejecutivo, la gran receptora de estos millones de usuarios sería la Nueva EPS. Actualmente, esta es la aseguradora más grande del país con cerca de 11 millones de usuarios y, aunque también está bajo intervención, el presidente pidió “salvarla” para que se convierta en el eje del sistema, según informó El Tiempo.

Sin embargo, voces como la del exministro de Salud Augusto Galán advierten en el citado medio que esta estrategia es una apuesta de alto riesgo. “Trasladar entre 12 y 13 millones de afiliados a la Nueva EPS podría generar un riesgo real de colapso total”, señaló Galán, indicando que la intención parece ser reconstruir un modelo similar al antiguo Seguro Social.

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La preocupación no es solo de los usuarios. La red hospitalaria del país ve con temor el anuncio. Juan Carlos Giraldo, director de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), advierte que las liquidaciones rara vez terminan bien para los prestadores, pues las deudas acumuladas por las EPS que desaparecen rara vez se pagan en su totalidad, de acuerdo con el rotativo.

Este “hueco” financiero debilita aún más a un sector que ya enfrenta una crisis de liquidez severa. Según Jorge Toro, director de la Unión de IPS, el sistema atraviesa una de sus peores crisis de caja, y una decisión de esta magnitud podría desencadenar un efecto dominó de cierres de servicios en todo el país, según el citado medio.

Desde el movimiento Pacientes Colombia, que congrega a más de 200 organizaciones, la decisión fue calificada como “irresponsable y temeraria”. La mayor angustia recae sobre los pacientes con enfermedades como cáncer, diabetes o patologías huérfanas, cuyos tratamientos no pueden permitirse un solo día de interrupción por trámites administrativos.

Para expertos como el exministro Alejandro Gaviria, la decisión encaja en la lógica del Gobierno de transformar el sistema hacia un modelo estatal, pero advierte que se está intentando sin la capacidad institucional necesaria. “La Nueva EPS está desbordada. El solo anuncio va a generar caos e incertidumbre”, sentenció Gaviria.

Petro ordena liquidar las EPS que están en quiebra

El presidente Gustavo Petro, a pocos meses de dejar la Casa Nariño, ordenó que todas las EPS que estén en quiebra deben ser liquidadas. Aunque no profundizó sobre cómo deberá suceder esto, hay varias EPS en alerta porque están intervenidas. Por el momento, no hay claridad sobre cuáles serán liquidadas, pero esto obligará a muchas personas a ser trasladadas de EPS.