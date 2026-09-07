Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La gobernadora de Tolima, Adriana Magali Matiz, ha solicitado que la Fiscalía, la Procuraduría y otras autoridades realicen un seguimiento especial sobre una investigación relacionada con un incendio registrado en Dolores. El caso tomó relevancia luego de que dos campesinos, capturados por las autoridades, señalaron a una funcionaria de la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima) como presunta responsable de ordenarles ejecutar una quema de material vegetal.

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El incidente ocurrió el pasado 25 de agosto, en medio de la emergencia que vive el departamento por los múltiples incendios forestales. Durante el Consejo de Seguridad de este lunes, se expuso que estos dos hombres afirmaron haber sido contratados para talar y quemar material vegetal en la zona, situación que las autoridades están investigando a fondo debido a las implicaciones ambientales y legales del hecho.

Ante la gravedad de la denuncia, la mandataria regional informó que ya impartió instrucciones claras a su delegado en el Consejo Directivo de la Corporación para exigir un informe detallado sobre el caso de la funcionaria implicada. La gobernadora manifestó en sus palabras: “He dado las instrucciones pertinentes a quien es mi delegado en el Consejo Directivo de la Corporación para que exijamos un informe pormenorizado del caso de una funcionaria que, al parecer, ordenó una quema en medio de esta emergencia. Es un hecho absurdo”.

La situación adquiere mayor relevancia si se considera que el Tolima afronta una emergencia por incendios forestales que ya suma 37 días consecutivos. Según lo expuesto por la gobernadora, aún hay emergencias activas en municipios como Natagaima, Coyaima y Dolores. Las acciones de los organismos de socorro y de la comunidad no cesan en su esfuerzo por controlar las llamas, aunque las condiciones siguen siendo críticas.

Matiz hizo énfasis en que no permitirá que su nombre o el de los voluntarios que atienden la emergencia sean usados en campañas con fines políticos o para promover confrontaciones. En sus declaraciones fue enfática: “Nos alejamos de esas voces que de todo quieren sacar provecho politiquero, buscando solo confrontación, solo violencia, odio y muertes disfrazadas de voces del pueblo”. Asimismo, repudió que los señalamientos lleguen a involucrar a estudiantes y comunidades comprometidas en la respuesta a la emergencia.

“No voy a permitir que mi nombre sea utilizado para esa estrategia macabra y politiquera de generar odio y violencia entre los tolimenses”, sentenció la gobernadora, reafirmando su compromiso con una investigación transparente y el rechazo a la instrumentalización del desastre con fines ajenos al bienestar de la población.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se investiga a una funcionaria de Cortolima por el incendio en Dolores?

De acuerdo con la información presentada durante el Consejo de Seguridad, la investigación se centra en las declaraciones de dos campesinos capturados por las autoridades, quienes habrían sido contratados para labores de tala y quema de material vegetal. Estos hombres señalaron a una funcionaria de la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima) como la persona que presuntamente ordenó la quema, lo que ha motivado a la gobernadora a exigir un informe detallado y la intervención de las autoridades competentes para esclarecer lo sucedido.

¿Cómo afecta la emergencia de incendios forestales al Tolima y qué municipios siguen afectados?

Según lo expuesto por la gobernadora Adriana Magali Matiz, el departamento de Tolima completa 37 días enfrentando incendios forestales, con emergencias activas especialmente en municipios como Natagaima, Coyaima y Dolores. Esta situación ha implicado esfuerzos continuos por parte de las autoridades, organismos de socorro y comunidades para controlar las conflagraciones, lo que demuestra la magnitud y persistencia de la crisis ambiental que afecta la región.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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