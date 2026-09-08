Por: Noticiero 90 minutos

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En la noche del lunes 7 de septiembre comenzaron oficialmente las obras de recuperación en 6,2 kilómetros de la reconocida Vía al Mar, en Cali, abarcando el tramo entre el CAI Forestal y La Portada al Mar. Este proyecto tiene como objetivo principal optimizar la movilidad y el estado de una arteria vial fundamental que conecta la ciudad de Cali con varias zonas rurales, lo que responde al llamado constante de los habitantes y conductores que atraviesan este corredor.

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La Alcaldía de Cali explicó que las actividades están organizadas en dos tramos, adaptando las intervenciones según las particularidades de cada sector. Conforme a lo divulgado por la Secretaría de Infraestructura, las obras se efectuarán en ambos sentidos y se apoyarán en un Plan de Manejo de Tránsito (PMT). Este plan involucra cierres parciales de los carriles y la implementación de una ruta alterna exclusiva para tráfico liviano, lo que busca asegurar el tránsito y el desarrollo seguro de las labores.

El primer tramo comprende 2,6 kilómetros desde el CAI Forestal hasta la Iglesia San Ignacio de Loyola, donde las tareas comenzaron el 7 de septiembre y se extenderán, en principio, hasta el 10 del mismo mes. De acuerdo con las autoridades, en esta parte de la vía se realizarán principalmente trabajos de bacheo focalizados, ya que el pavimento aún se encuentra en condición aceptable. Los cierres serán de un solo carril, en segmentos de aproximadamente 30 metros, permitiendo así que se mantenga habilitado el otro sentido para garantizar la circulación.

El segundo tramo cubre 3,6 kilómetros entre la Iglesia San Ignacio de Loyola y La Portada al Mar. En este sector se desarrollará un recarpeteo total del asfalto debido a su estado deficiente. Las intervenciones iniciarán el 11 de septiembre y está previsto que se extiendan aproximadamente 30 días, en jornadas diurnas y nocturnas. Se implementarán cierres parciales a lo largo de frentes de 500 metros y se dispondrá de rutas alternativas, siendo la principal la avenida 5 Oeste, para vehículos livianos; además, se podrá hacer uso de otras vías rurales como la subida a La Castilla, el ascenso por Cristo Rey y la subida por Las Maldivas.

Vale la pena señalar que, tal como precisaron desde la Alcaldía, las fechas y la programación de los trabajos podrían modificarse en función de las condiciones climáticas y otros factores operativos que puedan surgir durante la ejecución.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los tramos y características principales de la obra de recuperación en la Vía al Mar en Cali?

La recuperación de la Vía al Mar se ejecuta en dos tramos. El primero, de 2,6 kilómetros entre el CAI Forestal y la Iglesia San Ignacio de Loyola, incluye trabajos de bacheo y cierres parciales de un carril de unos 30 metros. El segundo tramo, de 3,6 kilómetros desde la iglesia hasta La Portada al Mar, contempla un recarpeteo total, cierres parciales de hasta 500 metros y rutas alternas para tráfico liviano. Todo esto fue informado por la Alcaldía de Cali.

¿Qué es el Plan de Manejo de Tránsito (PMT) y cómo funciona durante las obras viales en Cali?

El Plan de Manejo de Tránsito (PMT) es un conjunto de medidas organizadas para administrar la circulación vial durante la ejecución de obras, buscando reducir afectaciones en la movilidad. Según la Alcaldía de Cali, para la intervención en la Vía al Mar, el PMT incluye cierres parciales de carriles y la instalación de rutas alternativas para tráfico liviano, manteniendo así el flujo vehicular y la seguridad durante los trabajos.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.