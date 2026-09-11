Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

En el marco de la iniciativa 'Bogotá, mi Ciudad, mi Casa', la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá (RenoBo) ha dado pasos importantes para fortalecer el desarrollo y mejorar la calidad de vida de quienes habitan, trabajan o desarrollan actividades en la ciudad. Según información oficial disponible, uno de los principales esfuerzos de RenoBo se enfoca en la formulación de la Actuación Estratégica Distrito Aeroportuario Fontibón (AEDAF), un proyecto que continúa su avance mediante procesos de participación ciudadana destinados a conocer de primera mano las necesidades, oportunidades e ideas de la comunidad local.

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Para acercar a los habitantes a este proceso, entidades como RenoBo, la Secretaría Distrital de Planeación (SDP), la Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT) y la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital han unido esfuerzos y abierto espacios de atención conjunta. Estos espacios, que comenzaron el 3 de septiembre en Puerta de Teja y se desarrollarán durante el presente mes en diferentes sectores de Fontibón, están dirigidos a quienes viven, estudian, trabajan, poseen negocios o son propietarios en esta localidad.

La agenda de encuentros contempla jornadas en distintos barrios de Fontibón. Según la información proporcionada, el martes 15 de septiembre a las 5:00 p. m. se realizará un encuentro en Fontibón Centro y Centro A, el viernes 25 de septiembre a las 5:30 p. m. en Las Brisas, El Triángulo y La Estación, y el sábado 26 de septiembre a las 8:30 a. m. en Atahualpa, Barrio Internacional y Versalles. En estos eventos, la ciudadanía puede acercarse libremente a cuatro estaciones informativas:

La Secretaría Distrital de Planeación brinda orientación sobre Bogotá Ciudad Aeropuerto (BCA), un programa que coordina proyectos y recursos en torno al Aeropuerto Internacional El Dorado.

La Secretaría Distrital del Hábitat explica la Política de Protección a Moradores y Actividades Productivas y el vínculo con procesos de transformación urbana.

Catastro Distrital orienta sobre avalúos catastrales de los predios de la zona.

RenoBo ofrece información de la AEDAF y espacios para dialogar sobre reverdecimiento, patrimonio, cuidado, reactivación económica y movilidad.

De acuerdo con los organizadores, la participación activa de la ciudadanía es clave, ya que las ideas y propuestas recolectadas nutren la formulación de la AEDAF y buscan responder a las dinámicas y expectativas de quienes mejor conocen el territorio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es la Actuación Estratégica Distrito Aeroportuario Fontibón (AEDAF) y qué beneficios busca para la comunidad?

La Actuación Estratégica Distrito Aeroportuario Fontibón (AEDAF) es un proyecto liderado por la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá que consta de una estrategia participativa para transformar y mejorar el sector aledaño al Aeropuerto Internacional El Dorado. Su objetivo principal es incorporar las necesidades y propuestas de la comunidad en temas como movilidad, reverdecimiento, patrimonio y desarrollo económico, buscando generar mejoras significativas en la calidad de vida local.

¿Cómo puede participar la ciudadanía en el proceso de la AEDAF en Fontibón?

Quienes vivan, trabajen, estudien o tengan cualquier vínculo con Fontibón pueden acudir a los encuentros presenciales organizados durante septiembre, donde varias entidades brindan información y recogen propuestas. Además, existe la opción de diligenciar un formulario virtual para compartir ideas y sugerencias, facilitando así la participación de diferentes sectores de la comunidad en la construcción de la estrategia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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