Por: Portal Bogotá

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La Biblioteca Pública FUGA, perteneciente a la Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá (BibloRed), es un referente clave para la memoria, la cultura y la historia política colombiana. Esta institución, ubicada en el centro histórico de Bogotá, localidad de La Candelaria, conmemora su trayectoria como espacio de encuentro, reflexión y consulta sobre el devenir intelectual del país. Aprovechando la ocasión, LEO Radio —emisora virtual de BibloRed— dedicó un episodio de su pódcast Experiencias BibloRed a recorrer la biblioteca y sus alrededores, permitiendo a los oyentes conocer datos, testimonios e historias vinculadas a este patrimonio cultural.

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El especial comienza con un paseo por la calle 10, considerada un lugar icónico del Distrito Capital. En esta caminata participaron los mediadores de lectura Juan Pablo Villarraga y Daniel Barrera, quienes ofrecieron un contexto histórico relevante sobre la zona que alberga la biblioteca y sobre su propio proceso de construcción y consolidación. Durante el recorrido, los oyentes llegan a la PPP Plazoleta del Rosario, ubicada en las cercanías de la biblioteca, donde la mediadora territorial Juliana Yanquen relata hechos históricos cruciales para Bogotá que tuvieron lugar en ese espacio. Esta crónica invita a experimentar la historia de la ciudad y su transformación desde las calles donde se ha desarrollado gran parte de la vida política y cultural nacional.

En palabras de Derlys Rodríguez, coordinadora de la Biblioteca Pública FUGA y participante del episodio, el espacio de lectura se especializa en albergar colecciones dedicadas a la vida y obra de intelectuales colombianos y su pensamiento político. Actualmente, la biblioteca cuenta con una colección de aproximadamente 9.830 libros, complementada por periódicos que datan de principios del siglo XX y documentos especializados, consolidándose como un centro fundamental para la consulta y la investigación sobre temas políticos y sociales del país, según BibloRed.

Este recorrido sonoro es parte del programa Especiales LEO Radio, transmitido en vivo todos los lunes a las 11:00 a. m. en LEO Radio, emisora cultural de Bogotá. A través de iniciativas como esta, BibloRed busca fortalecer la construcción de memoria, la promoción de conocimiento y la participación comunitaria en el centro de Bogotá, reafirmando el valor de la Biblioteca Pública FUGA como un espacio esencial para quienes buscan comprender la historia y la cultura de la capital colombiana.

¿Qué colecciones y documentos se pueden encontrar en la Biblioteca Pública FUGA de BibloRed?

De acuerdo con BibloRed, la Biblioteca Pública FUGA reúne alrededor de 9.830 libros y conserva periódicos de comienzos del siglo XX, así como materiales especializados. Su acervo está enfocado en la vida y obra de intelectuales colombianos y su pensamiento político, convirtiendo el lugar en una fuente invaluable para la investigación sobre la historia política y cultural de Colombia.

¿Dónde se encuentra ubicada la Biblioteca Pública FUGA y cómo puedo visitarla?

La Biblioteca Pública FUGA de BibloRed se localiza en el centro histórico de Bogotá, específicamente en la localidad de La Candelaria, sobre la emblemática calle 10. Este entorno facilita el acceso a espacios históricos como la PPP Plazoleta del Rosario, y quienes estén interesados pueden visitar la biblioteca para acceder a sus colecciones, participar en su programación cultural y conocer más sobre la memoria histórica de la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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