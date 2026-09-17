Por: El Espectador

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El 16 de septiembre, la localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá se estremeció con una noticia que conmovió a la opinión pública. Durante la mañana, habitantes del barrio Juan José Rendón reportaron el hallazgo del cuerpo sin vida de una niña, después de que algunos niños que jugaban cerca del lugar hicieran el macabro descubrimiento y huyeran asustados, narraron testigos consultados por medios locales. De inmediato, la comunidad alertó a la línea 123, lo que motivó la llegada del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá y miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, quienes procedieron con las labores de rescate y levantamiento del cadáver.

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En ese momento, César Restrepo, secretario de Seguridad de Bogotá, aclaró que no existía reporte de desaparición de la menor en la capital. Sin embargo, horas después surgió una pieza crucial de información: el alcalde del municipio de Mosquera comunicó oficialmente que la desaparición de una niña había sido reportada allí desde el 14 de septiembre, es decir, dos días antes del hallazgo. Según el comunicado de la Alcaldía de Mosquera, cuando se reportó el caso en el sector de Porvenir Río, se activaron “todas las labores de búsqueda a través del Mecanismo de Búsqueda Urgente, en el marco de la Alerta Rosa”. Esto generó un interrogante respecto a por qué Bogotá no había sido notificada de la desaparición.

Al avanzar el proceso, las autoridades establecieron que el cuerpo encontrado correspondía a Ana Lucía González Mendoza, una niña de solo 9 años. Ese mismo día, en horas de la noche, el CTI de la Fiscalía anunció la captura de un hombre en Bogotá, señalado como sospechoso principal del feminicidio de Ana Lucía. El ente acusador planteó la hipótesis de que el capturado “se habría llevado a la niña de su vivienda tras una discusión que sostuvo con uno de los familiares de la víctima”. Información de la Alcaldía de Mosquera indica que el detenido sería “uno de los responsables” del crimen y enfrentará imputaciones por homicidio agravado, acceso carnal abusivo con menor de 14 años y actos sexuales con menor de 14 años.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se activó la búsqueda de Ana Lucía González Mendoza?

De acuerdo con el comunicado emitido por la Alcaldía de Mosquera, ante la desaparición de la menor en el sector de Porvenir Río el 14 de septiembre, se inició de inmediato el Mecanismo de Búsqueda Urgente, procedimiento respaldado por la Alerta Rosa. Esta medida permitió coordinar acciones para localizar a la niña, aunque, según las autoridades de Bogotá, el reporte no había llegado a su base de datos en ese momento.

¿Qué cargos enfrenta el capturado por el feminicidio de Ana Lucía en Ciudad Bolívar?

Según la investigación de la Fiscalía General de la Nación, el hombre capturado será imputado por los delitos de homicidio agravado, acceso carnal abusivo con menor de 14 años y actos sexuales con menor de 14 años, tras confirmar que habría sustraído a Ana Lucía de su hogar después de una discusión con un familiar de la víctima.

Detalles del feminicidio de Natalia Villalba

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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