Por: El Espectador

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La preocupación por la desaparición de menores en Bogotá ha vuelto a encender las alarmas debido a la frecuencia con que se reportan estos casos. Los carteles de menores desaparecidos son cada vez más habituales en la ciudad y también en redes sociales, donde semanalmente se dan a conocer nuevos reportes. Esta constante visibilización ha generado una creciente incertidumbre, mientras las familias y la ciudadanía se preguntan qué está ocurriendo realmente detrás del crecimiento de estos incidentes.

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Las autoridades locales han intentado calmar el temor sugiriendo que muchos de estos sucesos corresponden a “evasiones” de menores que salen por voluntad propia de sus casas. Sin embargo, el carácter reiterativo del fenómeno y la existencia de detalles similares entre historias distintas han suscitado el llamado a acciones públicas más contundentes. En ese sentido, tanto miembros del Concejo de Bogotá como expertas en derechos de la infancia han exigido medidas claras para abordar la raíz del problema y ofrecer respuestas efectivas ante una ciudadanía sumida en la preocupación.

Para ilustrar la gravedad y la diversidad de situaciones, basta con mirar los hechos registrados recientemente. Por ejemplo, ayer se conocieron cuatro casos relevantes: la aparición sana y salva de Joseph Santiago y Angie Arévalo, quienes habían sido reportados como desaparecidos días antes en circunstancias diferentes; el reporte de desaparición de Eiheel Sofía Baquero Ramírez, de 12 años, quien fue vista por última vez en la puerta de urgencias del Hospital Santa Clara; y el trágico hallazgo sin vida de una menor que fue reportada como desaparecida en Mosquera y hallada en Ciudad Bolívar. Si bien estos casos no guardan relación directa, todos contribuyen a reforzar la inquietud pública sobre si hay un incremento efectivo de las desapariciones o solo una mayor visibilidad gracias a mecanismos como la Alerta Rosa.

No obstante, los datos disponibles arrojan una respuesta clara. Medicina Legal, fuente oficial en estos hechos, confirmó que durante el primer semestre de 2026 se registró un crecimiento en el número de desapariciones de menores: los casos pasaron de 388 a 538 en comparación con el período anterior. Este aumento ratifica la percepción de que, lejos de tratarse solo de mayor divulgación, el fenómeno avanza de manera preocupante y exige la atención de las autoridades y de toda la sociedad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántos casos de desaparición de menores se han registrado en Bogotá durante el primer semestre de 2026?

De acuerdo con datos oficiales entregados por Medicina Legal, en el primer semestre de 2026 se registraron 538 casos de desaparición de menores en Bogotá. Este número representa un incremento significativo frente a los 388 casos documentados en el mismo período del año anterior.

¿Qué es la Alerta Rosa y cómo influye en los reportes de menores desaparecidos?

La Alerta Rosa es un mecanismo que facilita la denuncia y divulgación de casos de menores desaparecidos. Su uso ha permitido que exista una mayor visibilidad y rapidez en la difusión de información relevante, contribuyendo a que más casos sean reportados y conocidos por la ciudadanía, aunque los datos revelan que el incremento de casos no se limita únicamente a una mejor divulgación.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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