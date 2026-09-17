Por: Portal Bogotá

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El Instituto Distrital de las Artes (Idartes) anunció una nueva Jornada de Estudios Abiertos en las Residencias Artísticas CasaBlanca, donde el público podrá adentrarse en los procesos de investigación, experimentación y creación de varios artistas emergentes. El evento se llevará a cabo el viernes 25 de septiembre de 2026, de 10:00 a. m. a 5:00 p. m., en el primer piso de Casa Fernández, ubicada en el centro de Bogotá. La entrada es gratuita, lo que permite un acceso incluyente y abierto a todas las personas interesadas en la escena artística contemporánea.

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Durante esta jornada, los asistentes tendrán la oportunidad de recorrer los cinco estudios de la Casa Fernández. Cada estudio presenta proyectos ganadores de diversas convocatorias, como las Residencias en Artes Plásticas y Visuales Bogotá 2026 de Idartes, las Residencias Artísticas Villa CreaColombia - Categoría Artes Plásticas y Visuales del Instituto Francés, surgidas del acuerdo con la Embajada de Francia en Colombia, y las Residencias Internacionales CasaBlanca, promovidas por el Consejo de las Artes de Montreal a través de Livart.

En el Estudio #1, Julián Ayala mostrará su trabajo "Dibujar la infancia, escribir el futuro: relectura de la gran excursión escolar de 1925", orientado a recopilar dibujos y reflexiones actuales sobre Bogotá y el devenir colectivo, que serán depositados en una cápsula del tiempo para abrirse en 2126. Al lado, se podrá conocer "Polaris" de la artista francochilena Javiera Tejerina, quien explora intercambios culturales y saberes ancestrales a través del arte.

El Estudio #2 exhibe "Peste nefasta. Cartografías del cuerpo femenino a través de la retórica del odio" de Daniela Ávila, donde se aborda la relación entre discursos de odio y el control sobre el cuerpo femenino durante la época laureanista. En el Estudio #3, Rodrigo Li Barrios presenta "Arcaísmos", que investiga la tensión entre la identidad local y la cultura global a partir de la creación de máscaras. En el Estudio #4, Adriana Vera avanza en "Interpretaciones posibles sobre el ruido de una ciudad", una escultura textil electrosonora que transforma el ruido de Bogotá en una experiencia sonora mediante principios de transducción electromagnética.

El Estudio #5 recibe a Ioana Tater, artista rumano canadiense, con "Estoy en la montaña besando a la vida", una exploración artística sobre las montañas urbanas como espacios culturales y ecológicos, conectando Montreal y Bogotá. Además, la jornada incluye dos talleres dirigidos al público general: uno de serigrafía y collage por Daniela Ávila y otro de escritura-dibujo con Julián Ayala, así como un conversatorio con los residentes para finalizar el encuentro.

La Jornada de Estudios Abiertos en Casa Fernández se perfila como un espacio para la interacción directa entre los creadores, el público y quienes gestionan iniciativas culturales desde el Idartes y organismos internacionales, consolidando el diálogo intercultural en el centro de Bogotá.

¿Cuáles son los proyectos que se podrán conocer en la Jornada de Estudios Abiertos de Idartes 2026?

En la jornada, usted podrá visitar estudios donde se presentan proyectos como "Dibujar la infancia, escribir el futuro" de Julián Ayala, "Polaris" de Javiera Tejerina, "Peste nefasta" de Daniela Ávila, "Arcaísmos" de Rodrigo Li Barrios, "Interpretaciones posibles sobre el ruido de una ciudad" de Adriana Vera, y "Estoy en la montaña besando a la vida" de Ioana Tater. Cada propuesta aborda temas diversos, desde la memoria y la identidad hasta la experimentación sonora y la cartografía cultural.

¿Qué talleres y actividades complementarias ofrece la Jornada de Estudios Abiertos en Casa Fernández?

Además del recorrido por los estudios, se ofrecen dos talleres principales: uno de serigrafía y collage, orientado a reinterpretar discursos históricos, y otro de escritura-dibujo centrado en la memoria y la ciudad. Finalmente, habrá un conversatorio donde los artistas compartirán sus procesos creativos y experiencias en las residencias, facilitando el diálogo con el público asistente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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