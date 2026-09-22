Por: Portal Bogotá

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La Caja de la Vivienda Popular (CVP) continúa transformando la vida de los habitantes de Bogotá a través del programa Mejora Tu Casa, especialmente en la localidad de Suba, donde recientemente fueron entregadas viviendas intervenidas para garantizar condiciones más dignas a quienes más lo necesitan. Según información oficial divulgada por la CVP, los cambios implementados abarcan desde la instalación de cocinas nuevas y baños adecuados hasta la reparación de techos e instalación de sistemas eléctricos más seguros, mejoras que se traducen en felicidad y estabilidad para las familias beneficiadas.

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Uno de los momentos más significativos de estas entregas tuvo como protagonista a María Cristina Castiblanco, quien, junto al director general de la CVP, Juan Carlos Fernández, y el director de Mejoramiento de Vivienda, Luis Alfonso Ojeda, recorrió los espacios de su hogar que hoy cuentan con renovaciones notables. La participación de los equipos técnicos y sociales en cada etapa del proceso fue clave para garantizar que los cambios respondieran a las verdaderas necesidades de cada familia, de acuerdo con la entidad encargada.

Los barrios Santa Rita y Villa Cindy representan mucho más que simples territorios: son comunidades forjadas por familias desplazadas que buscan salir adelante, hogares que subsisten gracias al reciclaje y vecinos comprometidos en recuperar y dignificar el espacio público. Bajo este contexto, una mejora habitacional significa mucho más que estética o comodidad. Tal como lo relató Marina Perilla, líder social y madre de 71 años que construyó su vivienda sola, la intervención del programa Mejora Tu Casa ha representado para ella y sus vecinos la posibilidad de retomar la tranquilidad y dignidad necesarias para tener una mejor vida. "Ya es una mejor vida para mí y para las personas que viven acá también, porque esto es el sustento mío", expresó Perilla, agradecida por los esfuerzos conjuntos de la comunidad y las autoridades.

Por su parte, el programa Mejora Tu Casa sigue avanzando barrio a barrio dentro de Bogotá, con la convicción de que cada intervención no solo transforma físicamente las viviendas, sino que también revitaliza comunidades enteras. Esta estrategia, liderada por la CVP, refrenda el compromiso institucional con la equidad y la justicia social, recordando que mejorar una casa es, en muchas ocasiones, el punto de partida para cambiar vidas.

¿En qué consiste el programa Mejora Tu Casa de la Caja de la Vivienda Popular?

El programa Mejora Tu Casa, de acuerdo con la información de la Caja de la Vivienda Popular (CVP), busca intervenir viviendas en sectores vulnerables de Bogotá mediante reparaciones y adecuaciones como remodelación de cocinas, baños, techos e instalaciones eléctricas, con el fin de mejorar las condiciones de habitabilidad y la calidad de vida de las familias beneficiadas.

¿Cuáles son las comunidades priorizadas por el programa Mejora Tu Casa en Bogotá?

Según la CVP, el programa interviene principalmente en barrios como Santa Rita y Villa Cindy, donde viven familias desplazadas, recicladores y poblaciones que insisten en mejorar su entorno, mostrando un enfoque de atención hacia quienes encuentran mayores barreras para acceder a vivienda digna.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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