Por: Portal Bogotá

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Bogotá se encuentra en un proceso de transformación impulsado por el proyecto denominado "Ciudad Inteligente", hoy bajo discusión en segundo debate dentro de la plenaria del Concejo de Bogotá, según la información publicada en el portal oficial de la Alcaldía. Esta iniciativa es vista por la administración distrital como una oportunidad para fortalecer las finanzas locales, promover la modernización de la capital, incentivar la inversión, generar empleos y facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, según las declaraciones de la secretaria de Hacienda, Ana María Cadena.

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El eje del proyecto, tal como lo expuso la administración, radica en que cada ciudadano y sector económico aporte en proporción a su capacidad de pago, mientras se ofrecen alivios y beneficios concretos especialmente pensados para hogares, pequeños contribuyentes y sectores económicos prioritarios para el desarrollo distrital. Por ejemplo, la propuesta estima que, si se aprueban estas medidas, la ciudad podría obtener cerca de 1,08 billones de pesos adicionales al año, destinados a financiar obras públicas y servicios, además de atraer 78,3 billones de pesos en inversión privada y generar 215.000 empleos en la próxima década.

Uno de los incentivos más relevantes en el proyecto es el relacionado con los alivios a las deudas tributarias. Según los datos oficiales, aproximadamente 1,19 millones de contribuyentes que tienen deudas con la ciudad podrían beneficiarse con descuentos del 60 % en intereses y sanciones si se paga el capital total, y el 40 % restante, si lo hacen antes del 21 de diciembre de 2026. Otros 845.000 contribuyentes también accederían a una reducción similar en los intereses por obligaciones distintas a impuestos.

En materia de vivienda y formalización empresarial, el proyecto introduce incentivos para impulsar la construcción de cerca de 94.500 hogares nuevos, 30.000 alternativas de arriendo y refuerza la renovación urbana. Las microempresas en proceso de formalización tendrían una entrada gradual al Impuesto de Industria y Comercio (ICA), comenzando con una exención total el primer año y un incremento progresivo de la tarifa en años posteriores.

Respecto al ICA, la administración aclara que no todas las actividades económicas verán incrementada su carga. Mientras 275 actividades económicas tendrían una reducción, solo 169 verían un aumento. Ejemplos ilustrativos mencionan que un restaurante con ingresos anuales de 325 millones de pesos pagaría menos ICA, pasando de 4,5 millones a 3,9 millones; y el sector editorial también recibiría una reducción sustancial.

El proyecto además contempla la modernización del sistema de alumbrado público con tecnología LED, sensores y monitoreo remoto. El pago de este servicio estaría vinculado al impuesto predial, pero solo aplicaría para estratos altos y algunos predios de alto valor en estratos bajos, manteniendo protecciones para hogares y pequeños comercios con menor capacidad de pago, lo que, de acuerdo con Cadena, diferencia a Bogotá de otras ciudades como Medellín y Cali.

La discusión del proyecto continuará en el Concejo de Bogotá el 23 de septiembre, donde se espera seguir analizando el alcance y posibles ajustes a las medidas propuestas.

¿Cuáles son los principales beneficios del proyecto 'Ciudad Inteligente' en Bogotá?

El proyecto busca, principalmente, fortalecer el financiamiento público, crear incentivos para la formalización de microempresas, reducir cargas tributarias en sectores estratégicos, ofrecer alivios para más de dos millones de personas con deudas y modernizar servicios urbanos como el alumbrado público mediante tecnología avanzada, según lo explicó la administración distrital.

¿Cómo funcionarán los alivios tributarios para contribuyentes con deudas en Bogotá?

Los alivios consisten en descuentos del 60 % en intereses y sanciones para quienes paguen el capital total de su deuda antes del 21 de diciembre de 2026. Esto aplicará tanto a obligaciones tributarias como a otros compromisos con el Distrito, beneficiando a más de dos millones de contribuyentes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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