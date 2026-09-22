Por: Portal Bogotá

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La ciudad de Bogotá avanza en uno de sus más importantes proyectos de modernización deportiva: la renovación de los Coliseos Menores en la Unidad Deportiva El Salitre (UDS). De acuerdo con el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), este ambicioso plan se encuentra en la fase final de revisiones y ajustes técnicos, con la meta trazada de iniciar las obras en el último trimestre de 2026. La infraestructura propuesta está diseñada para responder a las necesidades actuales tanto de atletas convencionales como de paratletas, mostrando así un compromiso integral con el deporte y la inclusión dentro de la capital colombiana.

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El equipo técnico del IDRD ha delimitado los componentes esenciales de la intervención mediante mesas de trabajo constantes. Estas mesas reúnen a responsables de estructuración, supervisión e interventoría, quienes buscan asegurar condiciones técnicas, presupuestales y documentales sólidas para el avance del proyecto, según informó el propio Instituto. Igualmente, el proceso se ha construido en diálogo con las diferentes ligas deportivas de Bogotá. Recientemente, delegaciones de disciplinas como el karate-do, ajedrez, esgrima, voleibol y lucha participaron en encuentros donde manifestaron sus expectativas y plantearon necesidades particulares para la infraestructura que se construirá.

Daniel García Cañón, director del IDRD, indicó que la UDS es una prioridad para la administración distrital y que han volcado sus capacidades técnicas y profesionales con el objetivo de concretar la obra en el plazo previsto. García Cañón destacó que el propósito es entregar a Bogotá escenarios modernos, funcionales y alineados con las necesidades reales de quienes practican deporte de alto rendimiento y de los paratletas.

La proyección de los nuevos coliseos contempla la atención de 20 disciplinas deportivas convencionales y 11 paralímpicas, lo que representa una ampliación significativa de las posibilidades de entrenamiento y competencia en el distrito. Mientras avanza la planeación y consolidación técnica, el IDRD ha ofrecido escenarios alternativos para que los procesos deportivos de las disciplinas afectadas por la falta temporal de los coliseos puedan continuar sin interrupciones.

El rigor en el desarrollo del proyecto ha sido clave: las revisiones abarcan desde aspectos técnicos y funcionales, hasta elementos estructurales, de acabados y paisajismo. Según el IDRD, esta minuciosidad busca garantizar que la infraestructura final cumpla con los requisitos técnicos y normativos, consolidando así uno de los escenarios deportivos más importantes de la ciudad. La siguiente etapa prevé la entrega y validación de planos, memorias técnicas y presupuestos, de cara a iniciar la construcción en el tiempo proyectado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo comenzarán las obras de los nuevos Coliseos Menores de la Unidad Deportiva El Salitre?

De acuerdo con información oficial del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), la meta es iniciar las obras durante el último trimestre de 2026, una vez se culminen las revisiones técnicas, la entrega de documentos y la validación total del proyecto.

¿Cuántas disciplinas deportivas podrán beneficiarse de la nueva infraestructura en Bogotá?

Según el IDRD, los nuevos Coliseos Menores están diseñados para acoger 20 disciplinas convencionales y 11 paralímpicas, lo que permitirá fortalecer tanto el deporte de alto rendimiento como el paralímpico en el Distrito Capital.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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