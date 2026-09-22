Por: Portal Bogotá

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Desde el pasado 21 de septiembre, el sistema de transporte masivo TransMilenio ha puesto en marcha un plan piloto para optimizar el servicio TransMiZonal H638 en la ciudad de Bogotá, de acuerdo con información publicada en el portal oficial ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’. Esta estrategia tiene como objetivo fortalecer la conectividad entre la estación Juan Pablo II y el sector de Rincón del Mochuelo, localizados en la localidad de Ciudad Bolívar, mediante la ampliación del trayecto habitual y la inclusión de un segmento adicional sobre la transversal 18G, acercando así el servicio hasta el sector de Vía a Rincón. La iniciativa responde a las necesidades identificadas en el territorio y busca facilitar la movilidad diaria de las comunidades locales.

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El ajuste en la ruta del servicio TransMiZonal H638 contempla el paso por varias vías representativas del área: la carrera 18I hacia Arabia, la diagonal 72 sur en Naciones Unidas, la transversal 18I a la altura del barrio Vista Hermosa y la calle 67A sur en el sector de Juan Pablo II. Con estas modificaciones, TransMilenio espera impactar positivamente la experiencia de desplazamiento de quienes residen en los sectores mencionados, permitiéndoles acceder de manera más eficiente a puntos clave del sistema y, por ende, al resto de la ciudad.

Otro cambio relevante es la modificación de los horarios de operación: a partir del 21 de septiembre, el corredor H638 funciona de lunes a viernes, en horario extendido desde las 4:00 a. m. hasta las 8:00 p. m. Esto representa una ampliación que busca ajustarse a las dinámicas de movilidad de la población usuaria, ofreciendo mayor flexibilidad y cobertura.

Para estar al tanto de los recorridos y eventuales novedades en la operación, TransMilenio recomienda consultar tanto la aplicación oficial TransMiApp como el sitio web de la entidad. Así, los ciudadanos pueden organizar sus desplazamientos de forma informada y segura, minimizando imprevistos y aprovechando al máximo las capacidades del sistema integrado de transporte.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el nuevo recorrido de la ruta TransMiZonal H638 en Bogotá?

El recorrido actualizado del TransMiZonal H638 incluye trayectos por la carrera 18I en Arabia, la diagonal 72 sur en Naciones Unidas, la transversal 18I en Vista Hermosa y la calle 67A sur en Juan Pablo II, además de extenderse por la transversal 18G hacia el sector de Vía a Rincón. Estas vías mejoran la conectividad entre la estación Juan Pablo II y Rincón del Mochuelo, en Ciudad Bolívar.

¿En qué horario opera el servicio TransMiZonal H638 tras los cambios en su ruta?

Desde el 21 de septiembre, la ruta TransMiZonal H638 opera de lunes a viernes, entre las 4:00 a. m. y las 8:00 p. m., ofreciendo así una franja horaria más amplia para los usuarios que requieren movilizarse por Ciudad Bolívar y sus alrededores.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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