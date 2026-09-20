Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

El próximo lunes 21 de septiembre, exintegrantes del que fue el último Secretariado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) comenzarán a cumplir la primera sentencia dictada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Este acontecimiento tendrá lugar en el cementerio San Antonio de Padua, en el municipio de Pitalito, Huila, y marca un hito en la historia judicial del país, pues simboliza el paso de las palabras a los hechos dentro de la justicia transicional.

Sigue a PULZO en Discover

En esta jornada, los antiguos comandantes participarán en el despeje de un terreno cubierto por guadua, un tipo de bambú común en la región, y colaborarán en excavaciones destinadas a la búsqueda de personas desaparecidas. Para la JEP, estas actividades constituyen las primeras acciones concretas de reparación y búsqueda de verdad dentro de las sanciones impuestas a quienes pertenecieron a la cúpula de la antigua guerrilla. Según lo comunicado por la jurisdicción, el proyecto fue trabajado durante años junto a víctimas y sus representantes, y la escogencia de ese cementerio responde a criterios técnicos, operativos y restaurativos.

No obstante, el inicio de la ejecución de la sentencia no está exento de cuestionamientos, especialmente de varias víctimas acreditadas en el caso de secuestros cometidos por las Farc. De acuerdo con sus declaraciones, ellas no se sienten representadas y manifiestan que no participaron en la estructuración de la actividad que se llevará a cabo en Pitalito. Además, critican la participación de los antiguos cabecillas en un lugar que consideran de profundo significado simbólico y ponen en duda que los cuerpos que eventualmente lleguen a ser encontrados puedan corresponder efectivamente a personas desaparecidas por acciones de ese grupo armado.

En contraste, la JEP ha respondido que, pese a la imposibilidad práctica de complacer plenamente a todas las víctimas, el proceso se ha venido construyendo colectivamente y prioriza criterios restaurativos y técnicos. No obstante, en un contexto donde persisten tensiones y desconfianzas, la implementación de esta primera sanción se convierte en una prueba crucial para la legitimidad de la Jurisdicción Especial para la Paz, pues la confianza de la sociedad y de las víctimas está en juego.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué actividades realizarán los exintegrantes de las Farc en el cementerio de Pitalito por orden de la JEP?

Según lo informado, los excomandantes deberán ayudar a despejar un terreno cubierto por guadua y participar en excavaciones en el cementerio San Antonio de Padua. Estas tareas están relacionadas con la búsqueda de personas desaparecidas y hacen parte de las sanciones impuestas por la Jurisdicción Especial para la Paz.

¿Por qué hay desacuerdo entre las víctimas acreditadas y la JEP respecto a la primera sanción ejecutada en Pitalito?

El principal desacuerdo radica en que varias víctimas acreditadas no participaron en el diseño de la actividad y sienten que la presencia de excomandantes en un lugar simbólico no las representa. Además, consideran incierto que los cuerpos eventualmente encontrados correspondan a desaparecidos por las Farc, mientras la JEP sostiene que el proceso fue construido con participación de víctimas y sigue criterios técnicos y restaurativos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.