Por: El Espectador

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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal creado para juzgar los crímenes más graves cometidos en el conflicto armado colombiano, dio a conocer este 18 de septiembre importantes avances en investigaciones contra antiguos integrantes de la guerrilla de las Farc. De acuerdo con información de El Espectador, en la mañana de este martes la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP citó a rendir versión a seis miembros del último Secretariado de las Farc. Los citados deberán explicar hechos de violencia sexual, reproductiva y de género perpetrados en sus filas entre 1990 y 2015, hechos que hacen parte del caso 11, enfocado en crímenes cometidos por prejuicio cuyo origen es la orientación sexual.

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La lista de comparecientes la encabezan Rodrigo Londoño, alias “Timochenko”, seguido por Jaime Alberto Parra, alias “El Médico”; Milton de Jesús Toncel, alias “Joaquín Gómez”; Pablo Catatumbo; Pastor Alape; y Julián Gallo, conocido por el alias “Carlos Antonio Lozada”. Este grupo enfrenta investigaciones por parte de la justicia transicional no solo en este proceso, sino también en otros expedientes relacionados, incluyendo condenas previas. Por ejemplo, en 2025 ya fueron condenados en el marco del caso 01, que se centró en los secuestros realizados por las antiguas Farc, lo que evidencia la continuidad de los mecanismos de juzgamiento a los máximos responsables de la organización.

Del mismo modo, la Sala de Reconocimiento de Verdad citó también a la exsenadora Sandra Ramírez Lobo, quien fue pareja de Pedro Antonio Marín Marín, conocido como “Manuel Marulanda Vélez” o “Tirofijo”, el principal líder y fundador de las Farc. Ramírez deberá rendir versión en el marco del caso 07, que investiga la participación y el reclutamiento de menores de edad en el conflicto armado. La JEP busca esclarecer si Ramírez tuvo algún tipo de responsabilidad o facilitó posibles casos de abuso sexual en contra de menores que fueron reclutados por esta organización armada.

Ambas investigaciones hacen parte de los casos priorizados por la JEP en su misión de esclarecer hechos violentos y alcanzar verdad, justicia y reparación para las víctimas, enfocándose especialmente en los crímenes de mayor gravedad y vulnerabilidad, como la violencia sexual o el reclutamiento de menores.

¿Por qué la JEP investiga a integrantes del secretariado de las Farc por crímenes sexuales?

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) centra sus investigaciones en los crímenes más graves cometidos durante el conflicto armado colombiano. El caso 11 busca esclarecer hechos de violencia sexual, reproductiva y de género al interior de la antigua guerrilla, especialmente aquellos que fueron motivados por prejuicio hacia la orientación sexual de las víctimas, de acuerdo con información de El Espectador.

¿Qué implica el caso 07 de la JEP sobre el reclutamiento de menores en las Farc?

El caso 07, según lo informado, tiene como objetivo establecer responsabilidades por el reclutamiento, utilización y posible abuso sexual de niñas y niños en el conflicto armado colombiano. En este contexto, la JEP investiga tanto a los altos mandos como a personas cercanas al liderazgo de las Farc para determinar su responsabilidad frente a estos delitos, lo que incluye la citación a exsenadores como Sandra Ramírez.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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