Por: El Espectador

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El general retirado del Ejército, Luis Alfonso Plazas Vega, fue absuelto de responsabilidad en un juicio civil que se llevaba a cabo en Estados Unidos por los hechos ocurridos durante la retoma militar del Palacio de Justicia en noviembre de 1985, evento en el que murió el magistrado Carlos Horacio Urán Rojas. Plazas Vega había sido señalado por las hijas del magistrado Urán como responsable de tortura y ejecución extrajudicial, cargos por los que era investigado desde 2022 por la justicia estadounidense, según información consignada en El Espectador.

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El proceso judicial comenzó luego de que, en 2022, las hijas de Carlos Horacio Urán interpusieran una demanda ante la Corte del Distrito Sur de la Florida. La demanda acusaba a Plazas Vega de tener un papel central en los acontecimientos que, según ellas, condujeron a la tortura y ejecución extrajudicial de su padre durante la operación militar contra la ocupación guerrillera del M-19 en el Palacio de Justicia. El caso fue debatido frente a un jurado federal en Miami el 8 de septiembre de 2026.

El veredicto, anunciado el 17 de septiembre, determinó que Plazas Vega no era responsable de los delitos en cuestión y, por consiguiente, no debía pagar indemnización a la familia de la víctima. Los demandantes argumentaban que, en su calidad de comandante de la Escuela de Caballería en ese momento, Plazas Vega habría tenido injerencia directa en la desaparición forzada de Urán.

Documentos presentados ante la corte por la familia de Urán sostenían que el general, junto con otros miembros del Ejército, habría participado en un plan para torturar y ejecutar extrajudicialmente a civiles que salieron con vida del Palacio de Justicia bajo custodia militar. Durante años, autoridades colombianas aseguraron que Urán había fallecido por una bala perdida, pero investigaciones posteriores, como las de la Comisión de la Verdad y Forensic Architecture, determinaron que salió vivo y fue posteriormente asesinado.

La asesoría jurídica de las hijas de Urán estuvo a cargo del Centro para la Justicia y la Rendición de Cuentas, organización que ha liderado otros casos internacionales. En su defensa, Plazas Vega solicitó la desestimación de la demanda en 2022, argumentando que no se habían agotado los recursos judiciales en Colombia, pero dicho argumento fue desestimado por el tribunal en marzo de 2023, permitiendo que el caso continuara hasta esta sentencia.

¿Por qué las hijas del magistrado Carlos Urán demandaron a Plazas Vega en Estados Unidos?

Las hijas del magistrado Carlos Urán presentaron la demanda en Estados Unidos porque buscaban que la justicia estadounidense investigara y sancionara los actos de tortura y ejecución extrajudicial presuntamente cometidos contra su padre durante la toma del Palacio de Justicia, alegando el rol central de Plazas Vega en los hechos y considerando que ya habían agotado recursos en el sistema judicial colombiano.

¿Qué pruebas presentaron sobre la muerte del magistrado Carlos Urán en la toma del Palacio de Justicia?

Las pruebas aportadas por la familia del magistrado Urán incluyeron investigaciones de la Comisión de la Verdad y Forensic Architecture, que refirieron que Urán salió vivo del Palacio bajo custodia militar y posteriormente apareció muerto con una herida de bala en la cabeza, descartando la versión oficial sobre una muerte accidental durante el enfrentamiento armado.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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