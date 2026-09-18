Por: El Espectador

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El próximo 4 de noviembre marcará un punto de inflexión en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), pues Alejandro Ramelli Arteaga finalizará su periodo como presidente de esta institución, tras dos años liderando la justicia transicional en Colombia. Según informó El Espectador, ya están definidos los nombres de los tres magistrados que aspiran a sucederlo: Reinere de los Ángeles Jaramillo Chaverra, Camilo Andrés Suárez Aldana y Danilo Alfonso Rojas Betancourth. La elección de un nuevo presidente no es un trámite menor, dado el papel crucial de la JEP en la consolidación y vigilancia de los compromisos asumidos en el Acuerdo de Paz firmado en 2016.

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De acuerdo con El Espectador, la definición de las candidaturas ocurrió el pasado 15 de septiembre, en una reunión a la que asistieron los 38 magistrados de la JEP. Este cuerpo está compuesto por 18 integrantes de las Salas de Justicia y 20 del Tribunal para la Paz, ambos creados en el marco del Acuerdo de 2016. La persona elegida no solo dirigirá las labores jurídicas, sino también coordinará y representará a la JEP durante los siguientes dos años. Este relevo coincide con el cercano inicio del mandato presidencial de Abelardo de la Espriella y con la crucial discusión presupuestal para el año 2027, contexto que agrega presión sobre la selección y gestión del nuevo presidente.

En su historia, la JEP ha tenido cuatro presidentes: Patricia Linares Prieto, Eduardo Cifuentes Muñoz, Roberto Carlos Vidal Vidal López y el actual, Alejandro Ramelli Arteaga. Los retos que enfrenta el próximo presidente no son menores. Según el análisis de expertos citados por El Espectador, la principal responsabilidad será impulsar la expedición de nuevas sentencias, así como asegurar el cumplimiento de las ya existentes, sin dejarse afectar por factores políticos o económicos externos. Además, el cambio se da en una etapa de cierre de la fase investigativa en los 11 macrocasos que adelantan las Salas de Justicia, lo que resalta la importancia de garantizar la continuidad y la efectividad del trabajo judicial dentro de la justicia transicional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes son los candidatos para la presidencia de la JEP en 2024?

Los tres aspirantes a la presidencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en noviembre de 2024 son Reinere de los Ángeles Jaramillo Chaverra, Camilo Andrés Suárez Aldana y Danilo Alfonso Rojas Betancourth. Según El Espectador, sus candidaturas se formalizaron tras una reunión de las 38 magistradas y magistrados que integran las Salas de Justicia y el Tribunal para la Paz, todos cuerpos creados con el Acuerdo de 2016.

¿Cuáles son los retos que enfrentará el nuevo presidente de la JEP?

De acuerdo con el análisis citado por El Espectador, el principal reto para el próximo presidente de la JEP será la emisión de sentencias y el monitoreo estricto de su cumplimiento, en un contexto marcado por dificultades políticas y económicas. A esto se suma la necesidad de continuar con el cierre exitoso de la etapa de investigaciones sobre los 11 macrocasos en los que trabaja la JEP desde el inicio de su funcionamiento en marzo de 2018.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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