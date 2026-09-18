Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

Mientras las autoridades siguen adelante con la investigación del triple homicidio en el barrio Balcanes de El Espinal, las familias de las víctimas inician el doloroso proceso de despedida. Entre los fallecidos destaca Arfred Alexander Rentería Bermúdez, de 21 años, quien era el único originario de El Espinal, a diferencia de los otros dos hombres asesinados, identificados como Elkin, de 35 años, y Alejandro Castro González, de 25. Según información de El Nuevo Día, estas personas fueron atacadas y asesinadas dentro de una vivienda del sector. En el caso de Elkin y Alejandro, se sabe que procedían de Villavicencio, Meta, y que solamente llevaban algunos meses residiendo en El Espinal previo al crimen.

Sigue a PULZO en Discover

La familia de Arfred Alexander, profundamente consternada por la trágica noticia, ha anunciado que las exequias se celebrarán el viernes 18 de septiembre a las 4:00 p. m. en la Parroquia Señor de los Milagros. Tras la ceremonia religiosa, allegados y amigos acompañarán el traslado hacia el Cementerio Nuestra Señora del Carmen Central, donde tendrá lugar la inhumación, en un acto acompañado por el dolor y la esperanza de preservar la memoria del joven espinaluno. Mientras tanto, el cuerpo permanece en velación en las Salas de Velación San Pedro, un espacio donde familiares y amigos se dan cita para rendir el último homenaje.

La identificación precisa de las víctimas permitió a los investigadores establecer una distinción relevante: solo Arfred Alexander era natural de El Espinal. Esta diferencia ha cobrado un significado especial dentro de las primeras líneas de investigación, pues los investigadores intentan reconstruir no solo los últimos días de las víctimas, sino también los vínculos y circunstancias que los unieron en la vivienda donde ocurrieron los hechos.

Por su parte, los padres de Arfred, Jhon Alexander Rentería y Sandra Milena Bermúdez, su hermano Sandor Andrés Rentería Bermúdez y demás familiares han invitado públicamente a amigos y conocidos a que los acompañen en la ceremonia de despedida. En medio del dolor, la familia ha hecho énfasis en que el recuerdo de Arfred permanecerá siempre vivo entre quienes lo rodeaban, resaltando el impacto de su partida en la comunidad local.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes eran los hombres asesinados en El Espinal y de dónde procedían?

Las víctimas del homicidio ocurrido en el barrio Balcanes de El Espinal fueron identificadas como Arfred Alexander Rentería Bermúdez, de 21 años, residente y oriundo de El Espinal, Elkin, de 35 años, y Alejandro Castro González, de 25, quienes provenían de Villavicencio, Meta. Según datos de El Nuevo Día, estos últimos solo llevaban unos meses en el municipio antes del crimen.

¿Por qué es relevante que Arfred Alexander Rentería Bermúdez fuera el único espinaluno entre las víctimas?

La condición de Arfred Alexander Rentería Bermúdez como único natural de El Espinal entre las víctimas ha adquirido importancia en la investigación, ya que permite a las autoridades explorar los vínculos locales y reconstruir mejor las relaciones y circunstancias previas al asesinato, información clave para entender el contexto del crimen.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.