Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La vivienda ubicada en el barrio Balcanes, en El Espinal, se convirtió en el epicentro de una investigación judicial tras el hallazgo de tres hombres asesinados en su interior. El triple homicidio, perpetrado en la noche del martes 15 de septiembre, conmocionó a la comunidad y concentró la atención de las autoridades. En el lugar fueron encontrados los cuerpos de Elkin, de 35 años; Alejandro Castro González, de 25; y Arfred Rentería, de 21, según información reportada por El Nuevo Día. Dos de ellos, Elkin y Alejandro, habrían llegado al municipio provenientes de Villavicencio, Meta, entre tres y cuatro meses antes del crimen, mientras que la tercera víctima era oriunda de El Espinal. Este dato temporal ahora es clave para reconstruir lo que sucedió en las semanas previas a sus muertes.

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Según la investigación, la vivienda llevaba aproximadamente cuatro meses arrendada y fue entregada por el propietario a un tercero identificado como Jorge. Este hombre aparece ahora en el centro de las pesquisas, ya que se busca establecer quiénes tenían acceso a la casa y cómo se relacionaban con las víctimas. Llama la atención que, apenas un día antes del asesinato, Jorge comunicó al dueño del inmueble que saldría de viaje hacia los Llanos Orientales, y que durante su ausencia algunos familiares permanecerían en la vivienda.

El registro de la casa aportó elementos inquietantes para los investigadores. En uno de los espacios fue hallado un altar, aparentemente relacionado con prácticas de santería o esotéricas, así como sustancias estupefacientes, información reportada por el alcalde de El Espinal, Wilson Gutiérrez. Estos hallazgos, sumados al hecho de que uno de los fallecidos tendría antecedentes judiciales, abren nuevas líneas de indagación sobre las actividades y motivaciones de quienes frecuentaban ese inmueble.

Las autoridades intentan esclarecer por qué los tres hombres estaban reunidos en ese lugar, cuánto tiempo permanecieron, quiénes más tuvieron contacto con ellos y qué ocurrió en las horas previas a los homicidios. La procedencia de dos de las víctimas y su reciente llegada al municipio dificultan el rastreo de contactos y actividades. Mientras continúan las pesquisas para identificar a los responsables y precisar la cronología de los hechos, se anunció una recompensa de hasta 10 millones de pesos para quien suministre información sobre el caso, según se informó en El Nuevo Día.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué se sabe hasta ahora sobre las víctimas del triple homicidio en El Espinal?

De acuerdo con la información dada a conocer por El Nuevo Día, las víctimas respondían a los nombres de Elkin, Alejandro Castro González y Arfred Rentería. Dos de ellas llegaron a El Espinal procedentes de Villavicencio, Meta, entre tres y cuatro meses antes del crimen, mientras que la otra era oriunda del municipio. Uno de los fallecidos presentaba antecedentes judiciales, aunque no se especificaron los delitos relacionados.

¿Por qué la vivienda del barrio Balcanes es clave en la investigación del caso?

La vivienda se considera fundamental en la indagación porque era el lugar donde las víctimas fueron encontradas sin vida. Investigadores establecen conexiones entre la actividad reciente del inmueble, que fue arrendado por Jorge y en el interior del cual se hallaron un altar esotérico y drogas ilícitas, y los hechos del triple homicidio. Por ello, la vivienda se perfila como un escenario central para esclarecer lo ocurrido la noche del crimen.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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