Por: Más allá del silencio

Más allá del silencio es más que un pódcast. Es una ventana a las conversaciones que importan. Conducido por Rafael Poveda, este espacio se dedica a explorar los temas más polémicos y controvertidos de nuestra época. Cada episodio es una inmersión profunda, con un enfoque investigativo y crítico, en los casos que resuenan en nuestra sociedad. Únete... Visitar sitio

Durante años, la vida de Paulin Karine Díaz estuvo marcada por una historia que, según su propio testimonio, comenzó con una acusación que terminó llevándola a prisión y transformando por completo su existencia. La recordada modelo y presentadora vallecaucana fue capturada y posteriormente condenada por un caso de secuestro extorsivo, una situación que la llevó a enfrentar uno de los periodos más difíciles de su vida.

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En una entrevista exclusiva con Más Allá del Silencio, Paulin decidió hablar de lo ocurrido y reconstruir, desde su propia perspectiva, los momentos que atravesó durante su paso por las cárceles de Jamundí y Picaleña.

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Su relato permite conocer no solamente las circunstancias que rodearon su proceso judicial, sino también las consecuencias personales y familiares que tuvo que enfrentar mientras permanecía privada de la libertad. Para ella, la prisión significó mucho más que estar detrás de unas rejas: representó años de incertidumbre, angustia y una lucha constante por demostrar su versión de los hechos.

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Uno de los capítulos más dolorosos de esta historia estuvo protagonizado por su madre. Mientras Paulin enfrentaba el proceso y permanecía en prisión, su progenitora libraba otra batalla: padecía cáncer y, aun en medio de su enfermedad, emprendió una búsqueda incansable para intentar demostrar la inocencia de su hija.

El testimonio de Paulin también aborda la importancia que habría tenido un falso testimonio dentro del proceso que terminó señalándola. Este elemento se convirtió, según su relato, en una de las piezas fundamentales de una historia judicial que durante años mantuvo a su familia en medio de preguntas y desesperación.

Detrás de la figura pública que alguna vez apareció en escenarios de entretenimiento y televisión, había una mujer enfrentando una realidad completamente distinta. La exposición mediática de su caso contrastó con la experiencia íntima de una persona que, desde prisión, esperaba que su situación pudiera cambiar.

Después de años de incertidumbre, llegó el momento que Paulin describe como un verdadero milagro: recuperó su libertad. El desenlace puso fin a una etapa que dejó profundas huellas en su vida y en la de su familia.

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Ahora, desde afuera de las cárceles que marcaron su historia, decidió contar lo que vivió. Su testimonio en Más Allá del Silencio reconstruye una experiencia atravesada por acusaciones, dolor familiar, enfermedad, prisión y una lucha permanente por ser escuchada.

Una historia en la que Paulin Karine Díaz vuelve a hablar, esta vez para contar su versión de los hechos y recordar los años que, asegura, estuvieron marcados por una pesadilla judicial de la que finalmente logró salir.

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