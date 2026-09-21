Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Los recientes movimientos sísmicos que se han registrado en el sur del Tolima han obligado a las autoridades locales a suspender las clases en varias sedes educativas de dos municipios: Chaparral y Roncesvalles. De acuerdo con la Secretaría de Educación departamental, representada por Andrés Felipe Bedoya Cárdenas, la decisión se toma en función de la actividad sísmica de cada territorio y tiene como principal objetivo salvaguardar la integridad de los estudiantes y el personal docente.

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En el municipio de Roncesvalles, la suspensión de actividades escolares se determinó desde las primeras horas del lunes, motivada por los movimientos sísmicos que se registraron durante el día anterior. Mientras tanto, en Chaparral, la medida fue mucho más selectiva y no afectó a todo el municipio. Solamente tres sedes de la Institución Educativa Manuel Murillo Toro, identificadas como Potrerito, Lugo y Julia, fueron incluidas en la suspensión debido a su proximidad con las zonas donde se han registrado los epicentros de los recientes temblores, según explicó el propio Bedoya.

La Secretaría de Educación del departamento informó que la situación será evaluada de manera diaria, dependiendo de si los movimientos sísmicos continúan. De persistir la amenaza, los rectores en Chaparral y Roncesvalles, en compañía de las autoridades educativas, analizarán la conveniencia de extender la suspensión de clases. Para este fin, están activados los comités de gestión del riesgo escolar, organismos que poseen autonomía para tomar decisiones que se adapten a la realidad de cada territorio.

Por ahora, de acuerdo con la información suministrada por el secretario, no se han reportado nuevas afectaciones físicas en las instituciones educativas como consecuencia de los recientes sismos. Sin embargo, las autoridades mantienen presentes los antecedentes causados por el terremoto del 10 de agosto de 2026, cuyas secuelas sobre la infraestructura escolar aún son palpables en la región.

En ese contexto, más de 130 estudiantes de la Institución Educativa Manuel Elkin Patarroyo, sede Paulo, del municipio de Roncesvalles, continúan reubicados de manera temporal debido a los daños que su plantel sufrió durante el mencionado terremoto. Las clases para estos menores se imparten actualmente en una gallera ubicada en el corregimiento de Cedro, la cual ha sido adecuada exclusivamente para actividades educativas. Bedoya aclaró que los estudiantes no coinciden con las actividades propias del lugar, pues el sitio es compartido con la comunidad solo los fines de semana.

¿Por qué se suspendieron las clases en ciertas sedes de Chaparral tras los sismos?

Las clases se suspendieron en las sedes Potrerito, Lugo y Julia de la Institución Educativa Manuel Murillo Toro en Chaparral debido a que están localizadas muy cerca de las zonas donde se han reportado los epicentros de los últimos movimientos sísmicos, según indicó el secretario de Educación departamental. La medida fue tomada para proteger a los estudiantes y solo afecta a estas sedes, no al resto de instituciones del municipio.

¿Cómo están garantizando clases los estudiantes afectados por los terremotos en Roncesvalles?

Los estudiantes de la institución Manuel Elkin Patarroyo, sede Paulo, en Roncesvalles, cuyos edificios sufrieron daños en el terremoto del 10 de agosto de 2026, están asistiendo a clases en una gallera adaptada exclusivamente para el funcionamiento escolar. Allí los menores reciben sus lecciones entre semana y solo los fines de semana el espacio vuelve a ser utilizado por la comunidad para sus actividades habituales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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