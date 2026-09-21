Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La jornada de este lunes 21 de septiembre estuvo marcada por la intensa actividad sísmica en el municipio de Chaparral, ubicado en el sur del Tolima. A las 9:48 a. m. se registró un nuevo sismo de magnitud 4,0 y profundidad superficial, que se suma al fenómeno registrado desde la madrugada en la misma zona, según información del Servicio Geológico Colombiano (SGC). Este evento particular elevó a 25 el número de movimientos telúricos contabilizados hasta ese momento, tras una seguidilla de 24 sismos previos, algunos con magnitudes de hasta 3,2.

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Los reportes del SGC, autoridad nacional en vigilancia y análisis de la sismicidad, indican que la mayoría de estos sismos han tenido una profundidad superficial, lo que significa que el foco del movimiento se ubica relativamente cerca de la corteza terrestre, haciendo que la sensación sea más evidente para los habitantes. La localización de los epicentros muestra una concentración en el área de Chaparral, incrementando la preocupación y el seguimiento de la comunidad local y municipios aledaños en el sur del departamento.

A pesar de la frecuencia y la magnitud alcanzada por algunos de los movimientos, la información oficial disponible hasta el momento sostiene que no se han registrado afectaciones materiales ni víctimas entre la población, de acuerdo con la revisión realizada para esta actualización. Sin embargo, la constante actividad sísmica mantiene en alerta a los habitantes, quienes están atentos a las recomendaciones de las autoridades competentes.

El SGC ha hecho énfasis en la importancia de que las personas que perciban los movimientos reporten sus experiencias a través de la plataforma Sismo Sentido. Este mecanismo, impulsado por el propio Servicio Geológico, permite recolectar información sobre cómo se sintieron los sismos en diferentes zonas, lo que ayuda al análisis y revisión de estos eventos desde una perspectiva tanto instrumental como comunitaria.

Las autoridades insisten en la actualización permanente de los datos y recuerdan a la población seguir atentamente los comunicados, ya que la revisión instrumental de los parámetros sísmicos continúa en marcha.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántos sismos se han registrado en Chaparral, Tolima, este 21 de septiembre?

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, hasta las 9:48 a. m. del 21 de septiembre se habían contabilizado 25 sismos en el área de Chaparral, Tolima. Esta seguidilla comenzó en la madrugada y algunos de estos movimientos telúricos alcanzaron magnitudes de hasta 3,2, culminando con el evento más reciente de magnitud 4,0.

¿Qué significa que un sismo tenga profundidad superficial según el SGC?

Un sismo de profundidad superficial, según el SGC, es aquel cuyo epicentro se encuentra relativamente cercano a la superficie de la Tierra. Este tipo de sismos suelen sentirse con mayor intensidad por la población, ya que la energía generada alcanza más fácilmente la superficie.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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