Por: Portal Bogotá

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En Bogotá, la problemática de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en el contexto del turismo ha motivado al Instituto Distrital de Turismo (IDT) a intensificar sus acciones de protección, haciendo énfasis en la prevención. Bajo el lema "Ninguna vida tiene precio", el IDT lanzó una campaña especialmente orientada a detectar y enfrentar este flagelo, involucrando a todo el sector turístico de la ciudad en una estrategia colectiva y coordinada. Esta iniciativa busca fortalecer la seguridad y garantía de derechos en los entornos vinculados al turismo, como parte de la política pública ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’.

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La jornada de activación de la campaña se realizó en el Aeropuerto Internacional el Dorado, uno de los principales puntos de llegada de turistas al país. Allí, se resaltó la importancia de actuar directamente en espacios de alta afluencia. Según Ángela Garzón, directora de la Oficina de Turismo de Bogotá, cada año El Dorado recibe 45 millones de visitantes, lo que convierte a esta terminal en un escenario fundamental para prevenir casos de explotación sexual y comercial de menores de edad. Garzón afirmó que “en Bogotá queremos un turismo responsable y no permitiremos que la explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes ocurra en nuestra ciudad, porque ninguna vida tiene precio”.

La estrategia diseñada por el IDT propone que quienes participan en la cadena de valor del turismo —como operadores, personal de hoteles, guías turísticos y aerolíneas— aprendan a reconocer señales de alerta que puedan estar ligadas a situaciones de explotación y, a su vez, sepan cómo reportarlas de manera adecuada. Este proceso incluye capacitación y fortalecimiento de las capacidades para intervenir y mitigar el riesgo.

En esta labor participan no solo entidades distritales, sino también organismos nacionales y organizaciones internacionales con experiencia en la defensa de los derechos de la infancia. Entre los aliados se encuentran Migración Colombia, la Policía Nacional, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Fundación Renacer, OPAIN —empresa encargada de la operación de El Dorado— y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Gigliola Valero Fonseca, vocera de OPAIN, recalcó el compromiso del sector: “Nuestro compromiso contra la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes es total”.

De acuerdo con datos del IDT, en 2024 se han capacitado a más de 8.000 trabajadores de la industria turística y el mensaje de prevención ha alcanzado a más de 20.000 personas, principalmente a través de actividades pedagógicas como la realizada durante el Día Internacional contra la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes (ESCNNA).

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las estrategias del Instituto Distrital de Turismo de Bogotá para prevenir la explotación sexual infantil en el turismo?

El Instituto Distrital de Turismo de Bogotá ha impulsado una estrategia que centra en capacitar a los actores de la industria turística sobre cómo identificar, prevenir y reportar situaciones que puedan estar relacionadas con la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. La campaña busca sensibilizar y comprometer a quienes participan en la cadena de valor del turismo, como operadores, hoteles y aerolíneas, para fortalecer la protección en los entornos turísticos.

¿Quiénes participan en la campaña contra la explotación sexual infantil en el turismo en Bogotá?

En la campaña liderada por el Instituto Distrital de Turismo de Bogotá participan diversas entidades distritales y nacionales, así como organizaciones internacionales como UNICEF. También se cuenta con la colaboración de Migración Colombia, la Policía Nacional, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Fundación Renacer y OPAIN, quienes, en conjunto, trabajan para fortalecer entornos turísticos seguros y comprometidos con los derechos de la infancia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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