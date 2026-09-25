Por: Noticiero 90 minutos

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Roberto Lugo, conocido como "el rey de la salsa romántica", nació en Guayama, Puerto Rico, un pueblo de profunda tradición salsera. Sin embargo, su historia ha trascendido fronteras y ahora se encuentra radicado en Cali, Colombia, donde convive con su esposa y su hijo, Ángel Roberto. Este traslado no solo evidencia una afinidad personal, sino también una conexión musical con una ciudad considerada epicentro internacional de la salsa.

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La carrera de Lugo inició con fuerza hacia finales de los años setenta. Su primer gran impulso se dio al integrar la agrupación Charanga Creación, dirigida por Mike Rodríguez. En esa época, de acuerdo con testimonios del propio artista, las rivalidades eran frecuentes pero sanas entre bandas de salsa en la escena de Nueva York. El propio Lugo rememora esa etapa: "Éramos los competidores de Charanga Casino y Charanga 76... nos presentaban por todos lados". Estas frecuentes presentaciones lo hicieron visible ante figuras clave de la industria musical del Caribe.

Uno de los momentos determinantes de su carrera fue el encuentro con el reconocido músico Luis Perico Ortiz, en el club Mat Bull en Union City. Según su propio relato: “Ahí fue donde me reclutó”, refiriéndose al maestro Ortiz, quien lo invitó a crecer profesionalmente. Este paso marcó el inicio de una nueva etapa expansiva donde Lugo afianzó su nombre en la salsa internacional.

A lo largo de los años, Roberto Lugo ha sido aplaudido en los escenarios por su voz potente y la elegancia que lo caracteriza. Además de su labor musical, incursionó como actor de telenovelas, diversificando su proyección pública. Temas como Corazón en blanco, Compárame y Si me dejas amarte conforman parte esencial de su discografía, caracterizada por una constante vigencia. No obstante, mantiene una política prudente acerca de sus presentaciones en Cali: "Yo no me presento mucho aquí, no me gusta hacerlo porque yo no quiero quemar a Roberto Lugo... pero si tú te presentas dos veces al año en Cali o tres, está bien", en palabras del propio artista.

En el presente, la composición sigue siendo el motor creativo de Lugo. Él sostiene: "Cuando tú eres cantante, eres compositor también... yo le tengo amor a todo lo que yo escribo". Un ejemplo reciente de ello es una canción inspirada en su vida personal con su esposa, cuya diferencia de edad marcó una historia digna de melodía.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Roberto Lugo es conocido como el rey de la salsa romántica?

El reconocimiento de Roberto Lugo como "el rey de la salsa romántica" proviene tanto de su origen musical como de la solidez de su trayectoria, que combina una potente voz y un repertorio de éxitos marcados por el romanticismo, como Corazón en blanco y Compárame.

¿Por qué Roberto Lugo limita sus presentaciones en Cali?

Lugo explicó que escoge presentarse en pocas ocasiones en Cali porque considera que la exclusividad ayuda a mantener su vigencia y el interés del público, evitando el desgaste propio de la sobreexposición en la escena local.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.