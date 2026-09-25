Por: El Espectador

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La Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILBo) ya definió la identidad de su país invitado de honor para la edición 2027, según se informó el pasado 25 de septiembre durante una rueda de prensa en el Palacio San Carlos. Para la versión número 39 de este evento, que tendrá lugar del 20 de abril al 3 de mayo de ese año, el elegido es el emirato de Sharjah, procedente de Emiratos Árabes Unidos. Este anuncio congregó a figuras destacadas del sector cultural como Paola Holguín, ministra de las Culturas; Adriana Ángel Forero, directora de la FILBo; Andrea Victorino, directora de Lectura y Bibliotecas de la Secretaría de Cultura de Bogotá; Emiro Aristizábal, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bogotá; Andrés López Valderrama, presidente ejecutivo de Corferias; Elisa Mercedes Fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia y Ahmed Bin Rakkad Al Ameri, presidente de la Sharjah Book Authority (SBA).

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De acuerdo con Adriana Ángel Forero, la selección de Sharjah responde a la propuesta de internacionalizar el sector editorial colombiano y ampliar las oportunidades de circulación de libros, ideas y personas. Esta visión, aseguró, busca trascender los días de la feria para fortalecer relaciones duraderas, intercambios profesionales, nuevos convenios institucionales y proyectos editoriales entre Colombia y otros países. Con Sharjah como invitado, la FILBo se aproxima a uno de los centros culturales más relevantes del mundo árabe, lo que permitirá profundizar en asuntos como la traducción, la circulación editorial y la cooperación internacional, aspectos que serán claves para el desarrollo futuro del sector, según indicó la directora de la FILBo.

Paola Holguín, ministra de las Culturas, subrayó que Sharjah se ha consolidado como un referente dentro del mundo árabe por su aporte en la promoción del libro, la lectura y la industria editorial. Esta será la primera vez en los 39 años de historia de la FILBo que un país árabe ocupa el lugar de invitado de honor, como lo resaltó Emiro Aristizábal. Según explicó, la presencia del emirato permitirá una verdadera inmersión cultural en una región poco explorada en Colombia, abriendo espacio para conocer sus creadores, su poesía contemporánea y la riqueza de su patrimonio cultural.

El encuentro también permitirá a editores y autores colombianos y latinoamericanos fortalecer vínculos comerciales y literarios con el mundo árabe. Uno de los ejes será el intercambio de traducciones, con la promesa de que las obras de ambas regiones lleguen a nuevos públicos. Ahmed Bin Rakkad Al Ameri recalcó el lazo histórico entre Sharjah y Colombia, recordando la presencia de comerciantes árabes en la novela ‘Cien años de soledad’ de Gabriel García Márquez, lo que refleja la migración árabe en la literatura colombiana.

Además, la edición de 2027 rendirá homenaje a los 100 años del nacimiento de Gabriel García Márquez y los 200 años de la Biblioteca Nacional de Colombia. La programación incluye una destacada participación de Sharjah con 55 escritores y obras traducidas del árabe al español, mientras que el pabellón Bogotá celebrará la memoria literaria del nobel con exposiciones y actividades especiales, según relató Andrea Victorino a El Espectador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Sharjah fue elegido invitado de honor en la FILBo 2027?

Sharjah fue seleccionado como invitado de honor en la FILBo 2027 por su importante papel como centro cultural en el mundo árabe y su experiencia participando en ferias internacionales del libro. Según la directora de la FILBo, la elección responde a la meta de internacionalizar el sector editorial colombiano y crear nuevas alianzas que trasciendan el evento, fomentando relaciones duraderas y el intercambio literario entre ambas regiones.

¿Qué relación existe entre la literatura colombiana y la cultura árabe?

De acuerdo con lo expuesto en la rueda de prensa, la relación entre literatura colombiana y cultura árabe tiene precedentes, destacándose la representación de personajes árabes en la obra ‘Cien años de soledad’ de Gabriel García Márquez. Este hecho fue recordado como símbolo de los lazos históricos que existen entre Colombia y el mundo árabe, y servirá de inspiración para el programa cultural y literario durante la FILBo 2027.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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