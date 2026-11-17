Por: Noticiero 90 minutos

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La alcaldía de Santiago de Cali extendió hasta el miércoles 18 de noviembre de 2026 el plazo para que las personas damnificadas por el sismo ocurrido el 10 de agosto puedan reclamar el apoyo económico de 1.050.000 pesos, según lo informado por la administración local y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Este beneficio está dirigido especialmente a quienes se encuentran debidamente autorizados por la entidad y puede ser reclamado por los denominados ‘jefes de hogar’, es decir, las personas responsables de cada núcleo familiar afectado.

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Según el reporte oficial de la administración, con el objetivo de agilizar la entrega de la ayuda económica y facilitar el acceso a la población beneficiaria, se mantienen habilitados 85 puntos de atención en la ciudad. Las autoridades insisten en que quienes aún no han hecho efectivo el cobro, pero cumplen con los requisitos establecidos, deben acudir a cualquiera de estos puntos antes del vencimiento del nuevo plazo otorgado. Así, se busca garantizar que el apoyo llegue efectivamente a cada una de las familias que enfrentan una situación compleja tras la emergencia ocasionada por el sismo.

De acuerdo con el balance más reciente presentado por la alcaldía, cerca de 17.000 jefes de hogar han recibido ya el apoyo económico, a través de operadores habilitados para este proceso. Entre ellos están GANE-SuperGIROS, que realiza el pago de manera presencial en los puntos dispuestos, y MOVii, que hace la consignación bancaria directa a los beneficiarios. Este apoyo hace parte de las acciones coordinadas entre la alcaldía y la UNGRD, con el propósito de contribuir en la recuperación de las familias afectadas.

La alcaldía de Cali recalca que todo el trámite para acceder al apoyo económico es completamente gratuito y no requiere de intermediarios. Por ello, recomienda a la ciudadanía informarse únicamente por los canales oficiales, a fin de evitar fraudes y resolver cualquier inquietud que surja durante el proceso de reclamación de los recursos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el nuevo plazo para reclamar el apoyo económico a damnificados por el sismo en Cali?

El nuevo plazo otorgado por la alcaldía de Santiago de Cali para que los damnificados por el sismo reclamen el apoyo económico es hasta el miércoles 18 de noviembre de 2026. Este tiempo adicional se estableció para asegurar que todas las personas autorizadas puedan acceder a la ayuda en los 85 puntos de atención habilitados.

¿Qué requisitos deben cumplir los damnificados para acceder al apoyo económico de la alcaldía de Cali?

Según información de la alcaldía y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, solo los damnificados previamente autorizados y reconocidos por estas entidades pueden reclamar el apoyo económico. Además, el trámite es personal, gratuito y debe ser realizado por los jefes de hogar en los puntos oficiales dispuestos en la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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