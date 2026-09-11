Por: Portal Bogotá

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Una nueva propuesta artística diseñada para la primera infancia se tomará el Museo Colonial de Bogotá el próximo domingo 27 de septiembre de 2026, a la 1:00 p.m. Se trata de la obra de teatro ‘Profundidades del olvido’, promovida por el Instituto Distrital de las Artes (Idartes) a través de su programa Nidos. Idartes es la entidad encargada de incentivar la creación, circulación y apropiación de las artes en Bogotá, mientras que el programa Nidos enfoca sus esfuerzos en ofrecer experiencias artísticas para niños y niñas de 0 a 5 años.

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La propuesta invita a los más pequeños y sus cuidadores a convertirse en exploradores del patrimonio en medio de una experiencia interactiva, donde el arte y el juego son protagonistas. De acuerdo con la información oficial, la historia de la obra parte de una trama en la que la ciudad está sumergida bajo el mar, resultado de la enorme cantidad de basura que ha afectado sus aguas. En este escenario, los personajes centrales, Mar y Cela, acompañan a los asistentes a recorrer las salas del museo convertidas en un océano simbólico.

Durante el recorrido, los participantes emplearán dispositivos detectores de cultura y herramientas para recolección, descubriendo criaturas que han mutado a causa de la contaminación. Las niñas y los niños jugarán, crearán y explorarán dentro de este universo ficticio, rescatando elementos escondidos entre los residuos y aprendiendo, en el proceso, la importancia de cuidar tanto el patrimonio como el medio ambiente. Así, el montaje enfatiza que proteger la herencia cultural también implica velar por el entorno y el mar.

La entrada para esta obra es gratuita, y pueden asistir niños y niñas de 0 a 5 años, siempre acompañados de un adulto responsable. Los mayores de 6 años tienen la posibilidad de participar si forman parte del grupo familiar de los menores. No se requiere inscripción previa ni presentación de documentos, y la organización aclara que no está permitido el ingreso de mascotas. Este plan, impulsado por Idartes y su programa Nidos, busca acercar a las familias a la cultura y al arte mediante vivencias lúdicas que relacionan la creatividad con el cuidado ambiental.

¿En qué consiste la obra ‘Profundidades del olvido’ presentada por Idartes y el programa Nidos?

La obra ‘Profundidades del olvido’ es una experiencia artística preparada para niños y niñas de 0 a 5 años que combina juego, exploración y creación. La trama narra la historia de una ciudad sumergida por la basura, invitando a los asistentes a buscar tesoros culturales y aprender sobre el cuidado del patrimonio y el medio ambiente, guiados por los personajes Mar y Cela y dispositivos interactivos dentro del Museo Colonial de Bogotá, según Idartes y el programa Nidos.

¿Cuáles son los requisitos para asistir a la obra ‘Profundidades del olvido’ en el Museo Colonial de Bogotá?

La entrada al evento es gratuita y no requiere inscripción ni presentación de documentos. Cada niña o niño debe ir acompañado por un adulto responsable, y los mayores de 6 años solo pueden participar si hacen parte del grupo familiar. No se permite el ingreso de mascotas, de acuerdo con la información oficial proporcionada por el Instituto Distrital de las Artes (Idartes).

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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