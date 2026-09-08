Por: El Espectador

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El tema del aprovechamiento del aceite presente en las latas de atún ha generado un amplio debate en redes sociales después de que el influenciador gastronómico Tulio Zuloaga compartiera en sus plataformas un video abordando el tema. En su publicación, Zuloaga explicó que la preservación del atún en lata generalmente no depende de conservantes químicos, sino de un proceso de esterilización térmica que cocina y sella herméticamente el pescado. De acuerdo con sus palabras, si la etiqueta del producto indica únicamente “pescado, agua o aceite y sal”, se trata de una conserva libre de aditivos, y su durabilidad se basa precisamente en el método de enlatado y esterilización.

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La discusión no solo quedó en el ámbito de las redes sociales, sino que también ha sido analizada desde la perspectiva científica y nutricional. Según Infobae, especialistas en nutrición han resaltado los beneficios de aprovechar este aceite, considerando que desecharlo representa una pérdida innecesaria. Luca Piretta, nutricionista y gastroenterólogo italiano, citado por Infobae, afirmó que tanto desde el punto de vista nutricional como de sostenibilidad, el aceite de las latas de atún no debería desperdiciarse: elementos como la vitamina D y otros compuestos liposolubles propias del pescado se disuelven en el aceite, convirtiéndolo en una fuente de nutrientes relevantes.

No obstante, Piretta enfatiza que este consejo aplica únicamente para el aceite de oliva presente en algunas conservas, y no para los aceites de girasol o canola, que suelen tener un procesamiento más industrial. Esta recomendación es consistente con los hallazgos de la Estación Experimental para la Industria de Conservación de Alimentos (SSICA) de Parma, Italia, quienes concluyeron que el aceite contenido en las latas mantiene las mismas propiedades nutricionales que el aceite de oliva embotellado, incluso mejorándose con omega 3 (DHA) y vitamina D gracias al contacto prolongado con el pescado.

Expertos como Diana León, referente en nutrición culinaria, y Marta Guasch Ferré, profesora asociada de la Universidad de Copenhague, recalcan que la calidad del aceite es clave y recomiendan preferir conservas que indiquen “aceite de oliva” en la etiqueta por sus antioxidantes y grasas saludables, los cuales ofrecen efectos positivos sobre la salud cerebral.

En cuanto a la utilización práctica, los expertos sugieren emplear este aceite en frío, en ensaladas, pastas, tostas o salsas ligeras, evitando usarlo para frituras debido a la pérdida de sabor y propiedades a altas temperaturas. De igual manera, recalcan la importancia de no desechar el aceite por el desagüe, sino almacenarlo y depositarlo en puntos de recogida especializados, en beneficio del medio ambiente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Es saludable consumir el aceite del atún en lata?

Consumir el aceite del atún en lata puede ser saludable si se trata de aceite de oliva, ya que conserva nutrientes como omega 3 y vitamina D, elementos que se disuelven en el proceso de conservación y resultan beneficiosos para el organismo, según lo expuesto por Luca Piretta y reflejado en un estudio de la SSICA de Parma. Sin embargo, los expertos recomiendan leer las etiquetas y evitar aceites de origen industrial como canola o girasol.

¿Qué cuidados se deben tener al reutilizar el aceite del atún en lata?

Al reutilizar el aceite del atún, es clave no someterlo a altas temperaturas para evitar la pérdida de sus propiedades. Además, es importante consultar las etiquetas, ya que algunas personas pueden ser alérgicas a las proteínas presentes. Si no se utiliza, se recomienda no desecharlo por el desagüe, sino almacenarlo y llevarlo a puntos de recogida especializados.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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