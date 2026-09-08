Por: Noticiero 90 minutos

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Enjuagar el arroz antes de prepararlo es un gesto cotidiano en muchos hogares, pero pocas personas conocen a fondo sus efectos reales. Mientras algunos consideran este paso fundamental para mejorar la textura del plato, otros lo ven simplemente como una costumbre transmitida de generación en generación. Las dudas más frecuentes giran en torno al impacto de este enjuague: si realmente evita que los granos de arroz se aglutinen, si elimina sustancias no deseadas e incluso si podría alterar los nutrientes presentes en el alimento.

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De acuerdo con los análisis científicos citados en Live Science y explicado por Evangeline Mantzioris, dietista y especialista en nutrición de la Universidad de Australia Meridional, el principal efecto visible del lavado es la remoción de almidón superficial. Al mojar el arroz, este almidón se desprende y se observa como una turbidez blanquecina característica en el agua de enjuague. Sobre este punto, un estudio realizado en 2019 y referenciado por esas fuentes comparó efectos en diferentes tipos de arroz, como el glutinoso, el de grano medio y la variedad jazmín, sometiéndolos a diferentes cantidades de enjuagues. Sorprendentemente, el hallazgo fue que el número de lavados no modifica de forma relevante la pegajosidad ni la dureza de los granos una vez cocidos.

La razón, según Mantzioris, reside principalmente en la propia variedad y en la presencia de sustancias como la amilopectina, que se liberan durante la cocción y determinan la textura. Por ejemplo, el arroz glutinoso tiende a ser más pegajoso por naturaleza, independientemente del número de lavados previos.

No obstante, aunque lavar el arroz no parece cambiar de manera significativa la textura del plato final, sí puede tener beneficios relacionados con la seguridad alimentaria. Mantzioris señala en The Conversation que un estudio midió que el lavado logra eliminar hasta el 90 % del arsénico bioaccesible, compuesto potencialmente dañino, y que en otros estudios también se observan reducciones, aunque menores, de otros elementos como plomo y cadmio. Además, un análisis de 2021 mostró que el lavado podía disminuir entre un 20 y un 40 % de la presencia de microplásticos en arroz crudo e instantáneo respectivamente.

En conclusión, enjuagar el arroz antes de cocinarlo no garantiza un arroz más suelto, pero puede aportar tranquilidad al eliminar una parte de contaminantes y partículas antes de su consumo.

¿Por qué se recomienda lavar el arroz antes de cocinarlo?

Lavar el arroz se recomienda sobre todo para reducir la presencia de impurezas, arsénico, plomo, cadmio y microplásticos. De acuerdo con los estudios citados por Mantzioris, el proceso ayuda a eliminar parte de estas sustancias, lo que representa un beneficio para la seguridad alimentaria, aún cuando no afecta significativamente la textura final del arroz.

¿Lavar el arroz elimina todos los contaminantes y cambia la textura?

El enjuague puede quitar hasta el 90 % del arsénico bioaccesible y reducir microplásticos según datos publicados en The Conversation y en un estudio de 2021. Sin embargo, los análisis muestran que no genera grandes cambios en la textura, ya que esta depende de la variedad de arroz y de la composición de sus almidones, en especial de la amilopectina.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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