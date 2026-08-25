Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

El Pre-Festival LumiFestCine 2026 se tomará Bogotá del 25 al 29 de agosto con una propuesta que hace de la celebración del aniversario 488 de la ciudad un encuentro cultural para todas las edades. Según información oficial de ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, este Pre-Festival presentará una selección de producciones destacadas de la edición 2025 en siete bibliotecas públicas pertenecientes a BibloRed, la red de bibliotecas públicas de la capital. El acceso será completamente gratuito hasta completar el aforo de cada espacio, fomentando así el disfrute colectivo del cine y la participación ciudadana sin barreras económicas.

Sigue a PULZO en Discover

Las bibliotecas públicas que servirán de escenario para esta programación especial incluyen la Julio Mario Santo Domingo, Francisco José de Caldas - Suba, Manuel Zapata Olivella - El Tintal, Gabriel García Márquez - El Tunal, La Marichuela, El Parque y Las Ferias. La muestra tendrá un enfoque especial en dos temas centrales: la cultura ciudadana y la protección del medio ambiente, articulando no solo el disfrute audiovisual, sino también la reflexión en torno a estos valores fundamentales para Bogotá.

La directora de Lectura y Bibliotecas de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, Andrea Victorino, destacó el papel de estos espacios públicos, afirmando que "las bibliotecas públicas son espacios donde las historias nos permiten descubrir otras maneras de ver el mundo". Además, enfatizó que el Pre-Festival busca llevar el cine como una experiencia cercana, compartida y gratuita a diferentes territorios, fortaleciendo la noción de cultura a través de la participación y el encuentro.

La programación está dividida en tres franjas: infantil, jóvenes y adultos, y para todo público. En la franja infantil se proyectarán producciones como ‘Sol y el reino mágico de Senthea’, ‘Pato vallenato’ y series animadas tanto de Colombia como internacionales, mientras que la franja de jóvenes y adultos reúne cortometrajes de España, Alemania y México. Por su parte, la programación para todo público ofrece una selección variada, incluyendo títulos nacionales y brasileños, buscando que niños, jóvenes y adultos encuentren historias para disfrutar juntos.

El evento es la antesala a LumiFestCine, Festival de Cine: Infancia y Adolescencia, previsto del 7 al 12 de septiembre en la Cinemateca de Bogotá y 14 escenarios más, donde se presentarán obras nacionales e internacionales que giran en torno a la diversidad cultural y sostenibilidad ambiental. La iniciativa convoca tanto a profesionales como a jóvenes creadores, y su objetivo es despertar la imaginación, el pensamiento crítico y el encuentro familiar alrededor del cine, según la información proporcionada.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las bibliotecas y escenarios donde se realizará el Pre-Festival LumiFestCine 2026 en Bogotá?

El Pre-Festival LumiFestCine 2026 tendrá lugar en siete bibliotecas públicas de BibloRed: Julio Mario Santo Domingo, Francisco José de Caldas - Suba, Manuel Zapata Olivella - El Tintal, Gabriel García Márquez - El Tunal, La Marichuela, El Parque y Las Ferias. Estos espacios ofrecerán acceso gratuito a la programación hasta completar el aforo, de acuerdo con la información oficial.

¿En qué consiste la programación del LumiFestCine 2026 y qué públicos pueden participar?

La programación está organizada en franjas para niños, jóvenes y adultos, además de una selección para todo público. Incluye producciones colombianas e internacionales de animación, ficción y series, con temáticas centradas en cultura ciudadana y protección ambiental. Todas las actividades estarán abiertas, sin costo, para quienes deseen asistir.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z