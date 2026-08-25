Por: Portal Bogotá

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Durante los días 20 y 21 de agosto de 2026, el parque principal de Usme, ubicado al sur de Bogotá, sirvió como punto de encuentro para la comunidad local gracias a la realización de la Feria Local y de Negocio de Usme. Esta actividad, enmarcada en el programa 'Bogotá, mi Ciudad, mi Casa', se orientó a crear espacios que potencien las iniciativas locales y fomenten nuevas oportunidades para los habitantes de la zona. Según información de la Alcaldía Local de Usme, el evento reunió a emprendedores, empresarios y productores, cuya meta principal fue fortalecer sus negocios y visibilizar su oferta ante los asistentes.

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Durante la feria, participaron emprendimientos de diferentes sectores como gastronomía, moda, bolsos, artesanías y accesorios. Cada uno de ellos contó con la posibilidad de presentar sus productos y comercializarlos directamente al público, lo que brindó un impulso valioso a sus marcas. Además, el evento no se limitó al componente de ventas, sino que incluyó servicios de orientación para potenciar el crecimiento empresarial. De acuerdo con la misma fuente, los asistentes accedieron a herramientas integrales que abarcaron la formalización de negocios, estrategias de expansión y facilidades para la realización de trámites a través de la Cámara de Comercio de Bogotá. También se ofreció información sobre la oferta de entidades y empresas aliadas participantes.

Lina Vargas, líder del área de Desarrollo Económico de la Alcaldía Local de Usme, destacó la importancia del enfoque en el fortalecimiento de los emprendedores del territorio, quienes acceden a rutas de apoyo por medio del programa de Desarrollo Económico adelantado en la localidad. Según Vargas, el propósito es "potenciar a nuestros emprendedores", haciendo referencia a la misión principal de este tipo de iniciativas.

En suma, la Feria Local y de Negocio forma parte de las estrategias promovidas por la Alcaldía Local de Usme para fortalecer las capacidades de la comunidad emprendedora, promover el talento regional y consolidar propuestas de negocio en el sur de la capital. Estas acciones buscan asegurar que los emprendimientos cuenten con herramientas para su crecimiento, vínculos con nuevos mercados y oportunidades para establecer una relación directa con la comunidad.

¿Qué servicios ofreció la Cámara de Comercio de Bogotá durante la Feria Local y de Negocio de Usme?

Durante la feria, la Cámara de Comercio de Bogotá proporcionó servicios de orientación enfocados en la formalización y el desarrollo empresarial. Los emprendedores recibieron acceso a información sobre trámites necesarios para fortalecer sus negocios y pudieron acercarse a herramientas específicas que les permiten impulsar su crecimiento dentro del mercado local, así como conectarse con entidades y empresas aliadas.

¿Cuál es el objetivo principal de la Feria Local y de Negocio de Usme según la Alcaldía Local?

El objetivo principal, de acuerdo con la Alcaldía Local de Usme a través de las declaraciones de Lina Vargas, es fortalecer y potenciar a los emprendedores locales. Mediante espacios como la feria, buscan acompañar a los empresarios del sector, proporcionar rutas de crecimiento y lograr que sus productos y servicios lleguen más allá de su círculo habitual, consolidando la economía de la localidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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