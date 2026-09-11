Por: Portal Bogotá

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La ciudad de Bogotá, reconocida por ser epicentro de grandes eventos, se alista para recibir el Festival Cordillera 2026, que se celebrará el sábado 12 y domingo 13 de septiembre en el parque Simón Bolívar. De acuerdo con información publicada por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), la magnitud de este festival musical ha llevado a planificar una serie de cierres y desvíos viales que impactarán directamente a la ciudadanía y a quienes transiten por la zona en esas fechas.

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Según comunicaciones oficiales de la SDM, los primeros cierres iniciarán desde la noche del 11 de septiembre y se extenderán, en algunos casos, hasta la madrugada del 14 de septiembre. Entre las vías afectadas destaca la avenida calle 63 entre la avenida carrera 68 y la avenida carrera 60, donde habrá cierre total de la calzada sur, ciclorruta y senderos peatonales en distintos horarios a lo largo del evento. También se anuncia el cierre de la avenida carrera 60, que va desde la avenida calle 63 hasta la avenida calle 53, incluyendo la clausura de calzadas, ciclorrutas y senderos en el costado occidental. Igualmente, la calzada oriente de la avenida carrera 60 entre la transversal 59A y la calle 63 permanecerá cerrada, afectando rutas clave para el tráfico local. Otros cierres parciales se presentan en la avenida calle 53, con cierres puntuales de carriles en los tramos entre la carrera 60 y la carrera 66A, en horarios específicos durante las noches de los dos días del festival.

Ante esta situación, la SDM definió rutas de desvío para minimizar el impacto. Para quienes se mueven en sentido norte-sur por la carrera 60, deberán tomar la avenida calle 63 al occidente y luego la carrera 68 al sur. Si el trayecto es oriente-occidente por la calle 63 y el destino es al sur por la carrera 60, las opciones serán la carrera 68 al sur o la carrera 70 hacia la calle 26 al occidente. Quienes circulen por la carrera 68 en sentido norte-sur y busquen tomar la calle 63 al oriente, deberán optar por la calle 26. Para el trayecto occidente-oriente por la calle 63, se recomienda una ruta alterna por la carrera 68, calle 67 y carrera 60. Finalmente, para los conductores que viajan de sur a norte por la carrera 68 y buscan acceder a la calle 63, la recomendación es tomar la calle 53 al oriente.

La Secretaría Distrital de Movilidad enfatiza la importancia de consultar los mapas y las indicaciones oficiales para quienes transiten por el sector, debido a la magnitud del evento y el impacto vial durante el Festival Cordillera 2026.

¿Cuáles son las vías y horarios de los cierres por el Festival Cordillera 2026 en Bogotá?

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Movilidad, los cierres comprenden vías principales como la avenida calle 63, la avenida carrera 60 y la avenida calle 53, en distintos tramos y horarios entre el 11 y el 14 de septiembre. Las restricciones afectan calzadas, ciclorrutas y senderos peatonales en las inmediaciones del parque Simón Bolívar.

¿Qué desvíos están habilitados para movilizarse durante el Festival Cordillera en Bogotá?

Para aliviar el tráfico y facilitar la movilidad, la Secretaría Distrital de Movilidad definió rutas alternas por avenidas como la carrera 68, la carrera 70 y la calle 26, así como recorridos alternativos para quienes transitan en sentidos norte-sur, oriente-occidente y viceversa, garantizando así opciones viables durante el desarrollo del festival musical.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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