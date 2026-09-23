Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

La Secretaría Distrital de Salud de Bogotá (SDS) hace un llamado a toda la ciudadanía para que asista el jueves 24 de septiembre de 2026, con el documento de identidad, a cualquiera de los puntos de vacunación habilitados en la capital, con el fin de acceder a las vacunas del esquema regular. Según la SDS, esta jornada busca permitir que las personas inicien, continúen o completen sus esquemas de inmunización, esenciales para prevenir enfermedades como la poliomielitis, sarampión, difteria, hepatitis B, entre otras. En este contexto, también se garantizará la aplicación de la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), dirigida a niñas y niños entre 9 y 17 años, en los puntos indicados por la Secretaría.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con la información oficial, los puntos de vacunación estarán funcionando a partir de las 8:00 de la mañana, en sitios estratégicos de alta afluencia como centros comerciales, parques, plazas y colegios. Bogotá dispone además de más de 200 puntos fijos ubicados en centros de salud y en Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), distribuidos por toda la ciudad para asegurar el acceso constante a la vacunación. Para consultar la ubicación específica de cada punto, la SDS ha puesto a disposición un archivo detallado, actualizado de forma diaria en sus redes sociales y en el sitio oficial.

La Secretaría también aclara que la vacunación contra la fiebre amarilla para gestantes y personas mayores de 60 años se realiza exclusivamente en puntos autorizados. Estos sitios cuentan con valoración médica y acompañamiento de profesionales de la salud, lo que garantiza la seguridad durante la aplicación de la vacuna. Los puntos habilitados por las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB, conocidas como EPS) pueden consultarse revisando los enlaces oficiales proporcionados por la SDS.

Para quienes no saben cómo ubicar el punto de vacunación más cercano, se recomienda el uso de ‘Mapas Bogotá’. Para ello, basta con ingresar, activar el buscador, escribir la palabra vacunación, seleccionar “instituciones prestadoras de salud con servicio de vacunación” y desplazarse en el mapa para identificar la opción más próxima. Se recuerda que se debe tomar nota de la dirección, horario y presentarse siempre con el documento de identidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo consultar los puntos de vacunación habilitados en Bogotá para el 24 de septiembre de 2026?

Usted puede consultar los puntos de vacunación disponibles revisando el archivo oficial que publica la Secretaría Distrital de Salud en su sitio web. La entidad actualiza diariamente la información y también la comparte por sus canales en redes sociales para mayor comodidad de los ciudadanos.

¿Qué vacunas incluye la jornada de inmunización en Bogotá y a quiénes va dirigida?

La jornada de vacunación en Bogotá incluye biológicos para prevenir poliomielitis, sarampión, difteria, hepatitis B, entre otras enfermedades. También está disponible la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) para niñas y niños entre 9 y 17 años, asegurando así la protección integral de la población priorizada y general.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z