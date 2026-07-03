Lo que debía ser un viaje de vacaciones por mar terminó con una alerta sanitaria para decenas de personas. Un crucero de la compañía Princess Cruises regresó a San Francisco, California, con más de un centenar de pasajeros y tripulantes afectados por un brote de norovirus, uno de los virus gastrointestinales más contagiosos. La embarcación transportaba poco más de 3.000 pasajeros durante un recorrido de 20 días.

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El crucero Ruby Princess había zarpado desde San Francisco el pasado 12 de junio y, durante el trayecto, varios viajeros comenzaron a presentar síntomas gastrointestinales. Un portavoz de la naviera, citado por Los Angeles Times, explicó que los casos fueron leves y que las personas afectadas recibieron atención médica a bordo, por lo que ninguna requirió ser trasladada a un hospital.

¿Qué se sabe del brote de norovirus en el crucero?

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) informaron que al menos 102 de los 3.032 pasajeros y 23 de los 1.144 miembros de la tripulación presentaron síntomas compatibles con el norovirus durante la travesía. Una vez el barco regresó al puerto de San Francisco, fue sometido a un proceso de limpieza y desinfección antes de partir hacia su siguiente itinerario ese mismo día.

El norovirus es considerado la principal causa de vómitos y diarrea en Estados Unidos y se caracteriza por su facilidad para propagarse. Según los CDC, cada año se notifican alrededor de 2.500 brotes de esta enfermedad en ese país, la mayoría asociados al contacto directo con personas infectadas o con alimentos y superficies contaminadas.

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Este propaga con facilidad por medio del contacto con superficies contaminadas, alimentos o agua infectada, además del contacto directo con personas portadoras del virus. De acuerdo con la Mayo Clinic, los primeros síntomas suelen manifestarse entre 12 y 48 horas después de la exposición e incluyen dolor abdominal, náuseas, vómito y diarrea. En la mayoría de los casos, el cuadro clínico dura entre uno y tres días.

Pese a que la enfermedad suele desaparecer sin necesidad de tratamientos específicos, las autoridades de salud insisten en mantener una adecuada higiene de manos y de los alimentos para reducir el riesgo de contagio.

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