Un turista de doble nacionalidad franco-argentina activó los protocolos sanitarios de España y Francia luego de dar positivo para hantavirus de la cepa Andes, una variante poco común que llevó a las autoridades a reforzar el seguimiento epidemiológico en Galicia.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: NASA alerta por devastador fenómeno en Atlántico; podría llegar a Colombia y golpearía al Caribe)

El paciente permanece en aislamiento preventivo junto a su entorno familiar en territorio español, después de que la confirmación del diagnóstico llegara tras una prueba de laboratorio realizada por el Instituto Pasteur. Sin embargo, las autoridades sanitarias descartaron que exista riesgo de transmisión comunitaria.

El viajero había consultado inicialmente por síntomas respiratorios leves a mediados de julio durante su paso por Francia, específicamente por regiones como Nueva Aquitania, Normandía e Île de France. Posteriormente se trasladó a España, donde recibió la confirmación del contagio.

Lee También

¿Por qué la cepa Andes generó atención especial?

La vigilancia sobre este caso está relacionada con las características de la variante detectada. A diferencia de otros hantavirus presentes en Europa, la cepa Andes, vinculada con zonas del sur de Argentina y Chile, tiene la particularidad de que puede transmitirse entre personas en situaciones de contacto estrecho y prolongado.

Por esa razón, la identificación de un caso fuera de América Latina activa medidas de rastreo y seguimiento, incluso cuando no existe evidencia de propagación.

Paciente está asintomático y no fue hospitalizado

El Ministerio de Sanidad de España y el Servizo Galego de Saúde (Sergas) informaron que el paciente llegó a Galicia sin síntomas activos y actualmente se encuentra asintomático.

Debido a esa condición, no fue necesario ingresarlo en una Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (UATAN). Los epidemiólogos consideran que no hay riesgo de contagio a terceros en las condiciones actuales.

El Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) mantiene el seguimiento de contactos junto con las autoridades francesas y gallegas como medida preventiva.

Francia descartó relación con otro episodio de hantavirus

El Ministerio de Sanidad de Francia aclaró que este caso no está relacionado con el brote de hantavirus registrado meses atrás en el crucero MV Hondius, que había zarpado desde Ushuaia con destino a Cabo Verde.

Según las autoridades, se trata de un caso aislado e importado, detectado dentro de los sistemas de vigilancia sanitaria que buscan identificar rápidamente posibles amenazas epidemiológicas asociadas a los viajes internacionales.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.