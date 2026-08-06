Por: DIARIO DEL PEREIRA

El Diario es un medio que brinda la más completa información de lo que pasa en Risaralda y su capital Pereira, así como en Colombia y el mundo. Visitar sitio

Nate Morris, nominado por el presidente estadounidense Donald Trump para ser el próximo embajador de Estados Unidos en Colombia, aseguró que el presidente electo Abelardo de la Espriella estaría dispuesto a retirar a Colombia de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, conocida también como la Nueva Ruta de la Seda, impulsada por el Gobierno chino. Aunque el futuro Gobierno colombiano aún no ha oficializado ninguna decisión al respecto, las declaraciones de Morris han llamado la atención sobre la posible transformación de la política exterior del país frente a las dos grandes potencias mundiales.

Sigue a PULZO en Discover

Durante su audiencia de confirmación ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, celebrada el 5 de agosto en Washington, Morris mencionó que el presidente electo de Colombia habría manifestado su intención de desligar al país del acuerdo de cooperación suscrito con China bajo el mandato de Gustavo Petro. Esta iniciativa, que busca fomentar la cooperación internacional en áreas como infraestructura, comercio, tecnología e inversión, fue adoptada formalmente en mayo de 2025, pero sin carácter vinculante: la Cancillería colombiana aclaró que el documento no constituye un tratado internacional ni implica obligaciones jurídicas, permitiendo así que cada proyecto se evalúe de manera individual y flexible.

El empresario estadounidense fue categórico al afirmar que el Ejecutivo colombiano estaría dispuesto a dejar sin efecto dicho instrumento de cooperación. Sin embargo, hasta el momento, el equipo de Abelardo de la Espriella no ha emitido ninguna declaración formal o pública confirmando esta posición. Aun así, Morris planteó la decisión como una elección estratégica, al considerar inconveniente que tanto Washington como Pekín mantengan inversiones y compitan por influencia en territorio colombiano. En palabras del nominado, "el Gobierno colombiano debe decidir si opta por Estados Unidos o por China".

El posible retiro de Colombia de la Ruta de la Seda se perfila, así, como uno de los temas centrales que Morris buscaría impulsar en su eventual gestión. Tanto él como el presidente del Comité, el senador republicano Jim Risch, subrayaron la urgencia de reducir la influencia de China y también Rusia en América Latina. Morris resaltó que fomentará inversiones estadounidenses para que sean la opción preferida frente a otros actores, además de enfocarse en el combate al narcotráfico, reforzar la cooperación bilateral en seguridad y ampliar oportunidades comerciales entre ambos países.

La declaración del nominado ocurre a muy pocos días de que Abelardo de la Espriella asuma la presidencia, lo que podría dar paso a un giro en la estrategia internacional adoptada por el Gobierno de Gustavo Petro en la relación con China. Hasta que la nueva administración defina y comunique de manera oficial su postura, la situación permanece en suspenso, aunque la expectativa y la preferencia de la Casa Blanca son claras.

¿Cuáles serían las consecuencias si Colombia se retira de la Ruta de la Seda de China?

Si Colombia decide retirarse de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, dejaría de participar en una plataforma promovida por el Gobierno chino que busca fortalecer la cooperación internacional en comercio, infraestructura, tecnología e inversiones. De acuerdo con declaraciones de Nate Morris y lo informado por la Cancillería, el acuerdo no genera obligaciones legales ni es un tratado internacional, por lo que la salida no traería consecuencias jurídicas formales, pero sí podría marcar un cambio en la orientación de la política exterior y limitar posibles recursos o proyectos conjuntos con China.

¿Qué significa que la Iniciativa de la Franja y la Ruta no sea un tratado internacional?

Según la Cancillería colombiana, el acuerdo firmado con China bajo la Iniciativa de la Franja y la Ruta es un instrumento flexible y no vinculante, es decir, no constituye un tratado internacional y no genera obligaciones jurídicas para el país. Esto implica que cada proyecto impulsado por esta iniciativa debe analizarse y aprobarse individualmente, evaluando su viabilidad caso por caso.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.